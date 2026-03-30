SD-toppen Jessica Stegrud förklarar för Alexander Bard att hon "aldrig någonsin" skulle ta Federley i hand eller möta honom i en debatt.

Storbråk när Alexander Bard hyllar Federley

Publicerad 30 mars 2026 kl 07.12

Inrikes. "Pedofilkramare", "mammaknullare", "smuts". Personangreppen haglar på sociala medier mellan olika profiler på högerkanten. Det infekterade storbråket startade när Alexander Bard hyllade C-politikern Fredrick Federley.

Fredrick Federley gör politisk comeback efter pedofilskandalerna. I höst kandiderar han för Centerpartiet i både kommunvalet och regionvalet.

Denna nyhet uppmärksammades under helgen av HBTQ-profilen Alexander Bard – som på X skriver så här om den kontroversiella C-politikern:

"Klart som fan att man ska ge en andra chans till den som ger andra en andra chans. Detta är ett av Centerpartiets bästa drag! Lynchmobbarna får inte vinna."

Bards hyllning till Federley har väckt starka reaktioner, och han möts av ett stort antal verbala angrepp som "pedofilkramare" från andra användare på X.

Högerjournalisten Nick Alinia skriver:

"Detta är droppen för mig. Alexander Bard kan dra åt helvete."

Den tidigare SD-riksdagsmannen Jeff Ahl är också starkt kritisk.

"Inte ett dugg förvånad att Alexander Bard backar pedofilapologeter", skriver han.

En profil som i stället försvarar Bard är Chang Frick, som tidigare drev den högerpopulistiska nyhetssajten Nyheter Idag.

"Det är aldrig tråkigt med den där Bard, det får man ge honom. Han vet hur man väcker känslor", skriver Frick.

Även Fricks eget inlägg väcker känslor. "Smuts", skriver Nick Alinia.

Chang Frick slår tillbaka genom att kalla Nick Alinia för "mammaknullare".

Alexander Bard skriver i sin tur att Alinia är en "äcklig jävla lögnare och lynchmobbare".

"Har du hittat någon judisk transtant att spy din antisemitism och ditt HBT-hat på den här helgen också, så som du alltid gör, dina jävla hater!" fortsätter Bard.

Jeff Ahl skriver att Bard är en "patetisk figur" och att det är "ytterst tveksamt att han hatar pedofiläcklen".

SD-toppen Jessica Stegrud svarar Bard att "Federley är en vuxen bög som valde att bli sambo med en dömd barnvåldtäktsman samtidigt som han hade en liten dotter boendes hemma". Därför uppger hon att hon "aldrig någonsin" varken kommer ta Federley i hand eller möta honom i en debatt.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 420457601

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 420457602

Varnish cache server

