© Wild Hornets/Youtube
 

Ukrainska drönare bombade Finland

Publicerad 29 mars 2026 kl 15.09

Utrikes. Två drönare har kraschat i sydöstra Finland, vilket utreds som en möjlig kränkning av luftrummet, skriver Yle. Händelsen har lett till en större insats från myndigheter, men inga skador har rapporterats.

Dela artikeln

Drönarna slog ner i Kouvola och upptäcktes först som långsamt flygande objekt på låg höjd.

Polisen larmades strax efter klockan 10, medan flygvapnet hade identifierat åtminstone en av dem tidigare under morgonen.

Statsminister Petteri Orpo uppger att drönarna föll ner av sig själva och att situationen tas på största allvar.

– Den här kränkningen är en mycket allvarlig sak. Det är troligt att det rör sig om ukrainska drönare. Men detta utreds och vi kommer att dra slutsatser när hela bilden är klar, säger han.

Området där drönarna slog ner har spärrats av i en insats som omfattar flera myndigheter. Avspärrningen sträcker sig över drygt två kilometer.

Händelsen sker samtidigt som Ukraina genomfört flera drönarattacker mot mål i Ryssland nära både den finländska och estniska gränsen. I förra veckan kränkte Ukraina estniskt luftrum när en drönare på väg mot ryskt territorium kraschade i en estnisk skorsten nära gränsstaden Narva.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.