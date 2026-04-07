Storbritannien portar Kanye West – hel festival ställs in

Wireless Festival i London ställs in efter att den afroamerikanske artisten Kanye West nekats inresa till Storbritannien.

Den brittiska regeringen har dragit tillbaka artistens inresetillstånd – med hänvisning till att han tidigare uttryckt sig kritiskt om judar och Israel.

Enligt myndigheterna anses hans närvaro inte vara förenlig med "allmänintresset".

Arrangören bekräftar beslutet i ett uttalande och meddelar att festivalen ställs in samt att alla biljetter återbetalas.

Från politiskt håll är tonen skarp, rapporterar BBC News.

– Kanye West borde aldrig ha bjudits in som huvudartist på Wireless, säger premiärminister Keir Starmer.

Beslutet hyllas Board of Deputies of British Jews:

"Vi hoppas att branschen drar lärdom av detta", skriver den judiska organisationen i ett uttalande.