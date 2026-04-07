Storbritannien portar Kanye West – hel festival ställs in

Publicerad 7 april 2026 kl 18.46

Kulturnyheter. Den brittiska regeringen stoppar Kanye West från att resa in i landet. Beslutet leder till att den festival han skulle uppträda på – Wireless Festival – ställs in helt.

Wireless Festival i London ställs in efter att den afroamerikanske artisten Kanye West nekats inresa till Storbritannien.

Den brittiska regeringen har dragit tillbaka artistens inresetillstånd – med hänvisning till att han tidigare uttryckt sig kritiskt om judar och Israel.

Enligt myndigheterna anses hans närvaro inte vara förenlig med "allmänintresset".

Arrangören bekräftar beslutet i ett uttalande och meddelar att festivalen ställs in samt att alla biljetter återbetalas.

Från politiskt håll är tonen skarp, rapporterar BBC News.

– Kanye West borde aldrig ha bjudits in som huvudartist på Wireless, säger premiärminister Keir Starmer.

Beslutet hyllas Board of Deputies of British Jews:

"Vi hoppas att branschen drar lärdom av detta", skriver den judiska organisationen i ett uttalande.

Nyheter från förstasidan

Här är första fotona på månens baksida

Nasa släpper historiska bilder. Fångade bland annat en solförmörkelse – från andra sidan.0 

Ekonominyheter

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

