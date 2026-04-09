SVT:s attack mot Ebba Busch: "Smetar politik över professionell journalistik"

Publicerad 9 april 2026 kl 12.12

Inrikes. Näringsminister Ebba Busch gick till angrepp mot SVT under en intervju om elbilar och anklagade reportern för politiskt vinklade frågor. Nu går SVT:s ansvariga utgivare till motangrepp i en krönika – och anklagar ministern för att "smeta politik över professionell journalistik".

En intervju om elbilsförsäljning i en minidokumentär utvecklades till en hätsk ordväxling mellan näringsminister Ebba Busch och SVT.

Utvecklingen i Norden togs upp och SVT:s reporter Kristina Lagerström ifrågasatte varför nyregistreringen av elbilar i Sverige bromsat in.

Under intervjun gick Busch till skarp motattack.

– Alla dina frågor är otroligt politiskt färgade. Det är inte neutrala ingångar, det är en väldigt tydlig vinkel. Det måste åtminstone vara möjligt för mig att tala till punkt, sade hon.

När reportern invände att hennes frågor inte var politiska svarade Busch:

– Jo på elområdet, 100 procent.

När hon ombads utveckla resonemanget replikerade ministern:

– Jag kan inte ens förklara gravitationen för dig. Jag kommer inte gå in på det. Jag svarar tillbaka så jag tror det blir bra balans som helhet.

Efter intervjun går SVT:s ansvariga utgivare Karin Ekman till attack mot Ebba Busch i en krönika.

Hon beskriver ministerns uttalande som "häpnadsväckande".

"Att Ebba Busch väljer att smeta politik över professionell journalistik när frågorna skaver är naturligtvis illa", skriver Karin Ekman.

Nyheter från förstasidan

Flera hundra dödade i Libanon när Israel saboterar vapenvilan

Uppgörelsen i Mellanöstern redan på väg att spricka. "USA måste välja, vapenvila eller fortsatt krig via Israel."0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.