SVT:s attack mot Ebba Busch: "Smetar politik över professionell journalistik"

En intervju om elbilsförsäljning i en minidokumentär utvecklades till en hätsk ordväxling mellan näringsminister Ebba Busch och SVT.

Utvecklingen i Norden togs upp och SVT:s reporter Kristina Lagerström ifrågasatte varför nyregistreringen av elbilar i Sverige bromsat in.

Under intervjun gick Busch till skarp motattack.

– Alla dina frågor är otroligt politiskt färgade. Det är inte neutrala ingångar, det är en väldigt tydlig vinkel. Det måste åtminstone vara möjligt för mig att tala till punkt, sade hon.

När reportern invände att hennes frågor inte var politiska svarade Busch:

– Jo på elområdet, 100 procent.

När hon ombads utveckla resonemanget replikerade ministern:

– Jag kan inte ens förklara gravitationen för dig. Jag kommer inte gå in på det. Jag svarar tillbaka så jag tror det blir bra balans som helhet.

Efter intervjun går SVT:s ansvariga utgivare Karin Ekman till attack mot Ebba Busch i en krönika.

Hon beskriver ministerns uttalande som "häpnadsväckande".

"Att Ebba Busch väljer att smeta politik över professionell journalistik när frågorna skaver är naturligtvis illa", skriver Karin Ekman.