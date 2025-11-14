© Arkivbild
 

Största svenska skörden på över 40 år

Publicerad 14 november 2025 kl 13.12

Inrikes. Svenska lantbrukare har bärgat en av de största spannmålsskördarna någonsin. Enligt färska siffror från SCB uppgår årets totalskörd till 6,3 miljoner ton – den högsta nivån sedan 1984 och 21 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

Dela artikeln

Den stora volymen förklaras framför allt av höstvetet. Höstvetet står för 56 procent av all spannmål i år och hektarskörden på 7,5 ton per hektar är en av de högsta som uppmätts.

Även vårkornet slog rekord med 5,5 ton per hektar, medan havrens 4,7 ton per hektar ligger bland toppnoteringarna.

Också oljeväxterna går starkt. Totalskörden av raps och rybs beräknas till 405.000 ton, den näst största som hittills noterats efter rekordåret 2022. Skörden ligger 19 procent över femårsgenomsnittet, och höstrapsens hektarskörd är både 19 procent högre än genomsnittet och den näst högsta som uppmätts.

Baljväxterna visar samma trend. Ärtskörden uppskattas till 85.000 ton, 15 procent mer än i fjol och 24 procent över femårsgenomsnittet. Åkerbönorna landar på 56.000 ton, 9 procent över förra året och i nivå med snittet. Hektarskördarna för ärter och åkerbönor ligger 26 respektive 30 procent över de senaste årens genomsnitt.

Bakom toppsiffrorna ligger vädret under det senaste året. Hösten 2024 gav goda förutsättningar för höstsådda grödor, och den tröskade arealen höstvete 2025 – 470.000 hektar – är den största som någonsin registrerats. Ett tidigt vårbruk efter en nederbördsfattig vår, tillsammans med svalt väder och regn under senvåren och försommaren, har lyft avkastningen både för höstsådda och vårsådda grödor.

– Nu när en hel del skördeuppgifter har kommit in under hösten är det tydligt att skörden inte bara blivit god utan en av de största vi sett, säger Robert Almqvist, agronom på SCB.

12.000 år gammal svensk var blond och blåögd med ljus hy

Spektakulära nya fyndet. Nu ifrågasätts SVT-bilden av hur de allra första svenskarna såg ut.0 Plus

V-åklagarens panik: "Man får inte filma mig"

Hotade SD-politiker med åtal i kommunfullmäktige. Börjar skrika hysteriskt när hon får frågor om saken.0 Plus

15-åring i kritiskt tillstånd efter virala klippet

Angreps av skolkamrater. Fick huvudet dunkat i asfalten – gång på gång.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD vill "se över" hets mot folkgrupp-lagen

En rad ombud vill avskaffa lagen helt. Nu förbereder partistyrelsen ett kraftigt urvattnat förslag.0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.