Största svenska skörden på över 40 år

Den stora volymen förklaras framför allt av höstvetet. Höstvetet står för 56 procent av all spannmål i år och hektarskörden på 7,5 ton per hektar är en av de högsta som uppmätts.

Även vårkornet slog rekord med 5,5 ton per hektar, medan havrens 4,7 ton per hektar ligger bland toppnoteringarna.

Också oljeväxterna går starkt. Totalskörden av raps och rybs beräknas till 405.000 ton, den näst största som hittills noterats efter rekordåret 2022. Skörden ligger 19 procent över femårsgenomsnittet, och höstrapsens hektarskörd är både 19 procent högre än genomsnittet och den näst högsta som uppmätts.

Baljväxterna visar samma trend. Ärtskörden uppskattas till 85.000 ton, 15 procent mer än i fjol och 24 procent över femårsgenomsnittet. Åkerbönorna landar på 56.000 ton, 9 procent över förra året och i nivå med snittet. Hektarskördarna för ärter och åkerbönor ligger 26 respektive 30 procent över de senaste årens genomsnitt.

Bakom toppsiffrorna ligger vädret under det senaste året. Hösten 2024 gav goda förutsättningar för höstsådda grödor, och den tröskade arealen höstvete 2025 – 470.000 hektar – är den största som någonsin registrerats. Ett tidigt vårbruk efter en nederbördsfattig vår, tillsammans med svalt väder och regn under senvåren och försommaren, har lyft avkastningen både för höstsådda och vårsådda grödor.

– Nu när en hel del skördeuppgifter har kommit in under hösten är det tydligt att skörden inte bara blivit god utan en av de största vi sett, säger Robert Almqvist, agronom på SCB.