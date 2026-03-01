© SVT, IRNA
Exiliranier som SVT talat med välkomnade den amerikansk-israeliska aggressionen. Men i Iran är stödet för regimen mer splittrat.

Stort stöd för regimen i Iran

Publicerad 1 mars 2026 kl 10.43

Utrikes. Massiva demonstrationer mot USA och Israel präglade Iran under lördagskvällen, när det stod klart att dess högste ledare Ayatollah Ali Khamenei mördats i en riktad attack. Men bland svenska politiker och "exiliranier" var bilden en annan.

Miljoner människor samlades i stora demonstrationer mot de båda angriparstaterna, samtidigt som svenska medier och politiker rapporterade om motsatsen – en nära förestående folklig resning i Iran.

"Folket i Iran har fått nog", skrev integrationsminister Simona Mohamsson på X.

Opinionsmätningar visade samtidigt att 99 procent av folket i Sverige har fått nog av Simona Mohamsson.

I Iran har regeringen tvärtom haft ett stöd från runt hälften av befolkningen under de senaste åren, enligt Gallup.

Det återstår att se om den siffran påverkas av Israels och USA:s krigföring.

Hur populär – eller snarare hatad – den tidigare pro-israeliska regimen var är svårare att uttala sig om. Idag stöttar runt 30 procent av iranierna en återgång till den gamla diktaturen, medan 40 procent vill ha någon for av monarki.

Shahregimen var på sin tid både hatad och – av vissa – omtyckt i alla fall när banden till USA och Israel var som starkast.

Ekonomin växte snabbt under oljeboomen på 1970-talet och för många innebar det förbättrad levnadsstandard.

Samtidigt var det politiska systemet auktoritärt än mer auktoritärt än under dagens islamiska styre; oppositionspartier förbjöds och säkerhetstjänsten SAVAK terroriserade befolkningen.

I slutet av 70-talet gick ekonomin dåligt vilket resulterade i ett kraftigt eroderat stöd; regimen saknade bred folklig legitimitet vilket banade väg för ayatollah Khomeinis islamiska revoltion 1979.

Namnlikheten mellan ayatollah Khomeini (1902–1989) och efterträdaren ayatollan Ali Khamenei (1939–2026) är en slump och beror inte på släktband.

Khamenei var nära allierad med Khomeini under revolutionen och utsågs till efterträdare efter Khomeinis död.

Vem som nu kommer att utses till Irans högste ledare är okänt.

