Studenter som knappt kan läsa tar AI till hjälp

Publicerad 15 april 2026 kl 13.07

Inrikes. Myndigheter slår larm till regeringen om att allt färre studenter klarar av att läsa böcker. Eftersom studenterna inte längre kan tillgodogöra sig kurslitteraturen använder de nu AI-verktyg för att ändå försöka lära sig något.

Allt fler högskolestudenter använder AI och andra "alternativa kunskapskällor" i sina studier. Samtidigt upplever lärare att läs- och skrivförmågan snabbt försämras.

Nya rapporter från både Statistiska centralbyrån (SCB) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) slår larm om att många lärare anser att studenternas språkliga nivå i svenska sjunker.

Fyra av tio i den undervisande personalen uppger att läs- och skrivförmågan blivit sämre under de senaste fem åren.

– Även bland högskolestudenter blir läskrisen allt tydligare, vilket många lärare vittnar om. Det är en oroväckande utveckling eftersom det riskerar påverka studenternas kunskapsutveckling och förmåga att använda kurslitteratur, säger gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm (L).

Studenterna använder kurslitteraturen i allt mindre utsträckning – samtidigt som så kallade "alternativa kunskapskällor", däribland AI-verktyg, blir vanligare.

Enligt UKÄ:s rapport verkar studenter läsa längre texter mer sällan än tidigare.

– UKÄ:s kartläggning pekar på att studenternas vana att läsa längre texter verkar ha minskat och den obligatoriska kurslitteraturen verkar också läsas i mindre utsträckning. Sammantaget kan jag konstatera att vi behöver möta denna utveckling tidigt, redan i förskolan och grundskolan, för att säkerställa att framtidens studenter kan tillgodogöra sig sin utbildning på ett bra sätt. Skolan måste tillbaka till grunderna, säger Lotta Edholm.

Rapporterna visar också att många lärare har anpassat undervisningen för att möta studenternas svårigheter att läsa böcker.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 749936578

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 749936579

Varnish cache server

