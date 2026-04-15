Studenter som knappt kan läsa tar AI till hjälp

Allt fler högskolestudenter använder AI och andra "alternativa kunskapskällor" i sina studier. Samtidigt upplever lärare att läs- och skrivförmågan snabbt försämras.

Nya rapporter från både Statistiska centralbyrån (SCB) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) slår larm om att många lärare anser att studenternas språkliga nivå i svenska sjunker.

Fyra av tio i den undervisande personalen uppger att läs- och skrivförmågan blivit sämre under de senaste fem åren.

– Även bland högskolestudenter blir läskrisen allt tydligare, vilket många lärare vittnar om. Det är en oroväckande utveckling eftersom det riskerar påverka studenternas kunskapsutveckling och förmåga att använda kurslitteratur, säger gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm (L).

Studenterna använder kurslitteraturen i allt mindre utsträckning – samtidigt som så kallade "alternativa kunskapskällor", däribland AI-verktyg, blir vanligare.

Enligt UKÄ:s rapport verkar studenter läsa längre texter mer sällan än tidigare.

– UKÄ:s kartläggning pekar på att studenternas vana att läsa längre texter verkar ha minskat och den obligatoriska kurslitteraturen verkar också läsas i mindre utsträckning. Sammantaget kan jag konstatera att vi behöver möta denna utveckling tidigt, redan i förskolan och grundskolan, för att säkerställa att framtidens studenter kan tillgodogöra sig sin utbildning på ett bra sätt. Skolan måste tillbaka till grunderna, säger Lotta Edholm.

Rapporterna visar också att många lärare har anpassat undervisningen för att möta studenternas svårigheter att läsa böcker.