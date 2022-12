Svensk KPI-inflation 11,5 procent

Månadsförändringen från oktober till november var 0,7 procent enligt KPIF och 1 procent enligt KPI, skriver SCB i sitt pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ökar matpriserna med 18,1 procent per år, drivmedelspriserna med 23,6 procent per år och elpriserna med 36,8 per år.

Inflationen är dock på längre sikt på väg nedåt, visar producent­prisindex för oktober. Jämfört med oktober 2021 ökade producentprisindex med 18,7 procent (20,6 procent i september).

Eftersom producentpriserna fortfarande ökar snabbare än konsumentpriserna kan det dock bli rejält mycket värre i konsumentledet innan några minskningar av inflationstakten syns till.

Inga tjänste- eller varukategorier sjunker i pris.