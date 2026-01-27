© Åsa Peterson
 

Svensk rekordörn blev 36 år

Publicerad 27 januari 2026 kl 15.21

Inrikes. Förra våren hittades Sveriges äldsta havsörn död i Böda ekopark på Öland – den blev 36 år gammal. Obduktionen visade att fågeln bar på hagel i kroppen från en gammal skottskada, trots att arten varit fredad i nästan hundra år. Nu har örnen monterats och får nytt liv i undervisningssyfte på Naturhistoriska riksmuseet.

Dela artikeln

Den identifierade havsörnen var en hane som kläcktes och ringmärktes 1989 i Gryts skärgård. Med sina 36 år blev hanen Sveriges hittills äldsta vilt levande havsörn.

Världsrekordet innehas av en hona som ringmärktes i norra Tyskland och som fortfarande häckade i södra Danmark år 2022, då minst 37 år gammal.

De preliminära undersökningarna vid Naturhistoriska riksmuseet visade att örnen från Böda ekopark hade hagel både i både ving- och benmuskel. Efter obduktion på SVA konstaterades att haglen var från en äldre skottskada.

Det betyder att örnen har blivit skjuten vid något tillfälle – trots att jakt på havsörn är förbjudet sedan 1924.

– Hanen var ganska mager och liten till växten, dödsorsaken är inte helt klarlagd, men det fanns tecken på att njurarna var påverkade, säger Anna Lotsander, koordinator för statens vilt på Naturhistoriska riksmuseet, i ett pressmeddelande.

– Inget tyder på att skottskadan var dödsorsak. Trots det är det förstås ledsamt att örnen någon gång under sitt liv blivit påskjuten.

Havsörnar är statens vilt, det vill säga arter som tillfaller staten när de dör eftersom de har särskilt skydd eller anses särskilt värdefulla. Döda djur ska rapporteras till polisen och lämnas sedan till SVA eller Naturhistoriska riksmuseet för obduktion och analys.

Rekordörnen har nu tagits tillvara och monterats för att kunna ställas ut och användas i undervisning på Naturhistoriska riksmuseet.

FAKTA: Utrotningshotad på 1970-talet
Under 70-talet var havsörnen utrotningshotad och det fanns endast 150–200 individer kvar i Sverige. Orsaken var framför allt miljögifterna DDT och PCB som användes i jordbruk och industri under flera decennier i mitten på 1900-talet. Båda ämnena förbjöds i början av 1970-talet.

Naturskyddsföreningen startade Projekt Havsörn år 1971 för att hjälpa den mäktiga rovfågeln tillbaka i Sverige. Projektet har lockat hundratals frivilliga under åren som gjort insatser med bland annat inventering, utfodring, boplatsskydd och ringmärkning.

Havsörnen mår bra idag bra och det finns uppskattningsvis drygt 2.500 havsörnar vid den svenska kusten och insjöarna.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

V-politiker stöder hot mot ministrar "till 110 procent"

Showan Shattak försvarar aktion mot Dousa och Forssell. "Fruktansvärt skandalöst" att Sverige stöttar jihadistregim i Syrien.0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.