Svensk rekordörn blev 36 år

Den identifierade havsörnen var en hane som kläcktes och ringmärktes 1989 i Gryts skärgård. Med sina 36 år blev hanen Sveriges hittills äldsta vilt levande havsörn.

Världsrekordet innehas av en hona som ringmärktes i norra Tyskland och som fortfarande häckade i södra Danmark år 2022, då minst 37 år gammal.

De preliminära undersökningarna vid Naturhistoriska riksmuseet visade att örnen från Böda ekopark hade hagel både i både ving- och benmuskel. Efter obduktion på SVA konstaterades att haglen var från en äldre skottskada.

Det betyder att örnen har blivit skjuten vid något tillfälle – trots att jakt på havsörn är förbjudet sedan 1924.

– Hanen var ganska mager och liten till växten, dödsorsaken är inte helt klarlagd, men det fanns tecken på att njurarna var påverkade, säger Anna Lotsander, koordinator för statens vilt på Naturhistoriska riksmuseet, i ett pressmeddelande.

– Inget tyder på att skottskadan var dödsorsak. Trots det är det förstås ledsamt att örnen någon gång under sitt liv blivit påskjuten.

Havsörnar är statens vilt, det vill säga arter som tillfaller staten när de dör eftersom de har särskilt skydd eller anses särskilt värdefulla. Döda djur ska rapporteras till polisen och lämnas sedan till SVA eller Naturhistoriska riksmuseet för obduktion och analys.

Rekordörnen har nu tagits tillvara och monterats för att kunna ställas ut och användas i undervisning på Naturhistoriska riksmuseet.

FAKTA: Utrotningshotad på 1970-talet

Under 70-talet var havsörnen utrotningshotad och det fanns endast 150–200 individer kvar i Sverige. Orsaken var framför allt miljögifterna DDT och PCB som användes i jordbruk och industri under flera decennier i mitten på 1900-talet. Båda ämnena förbjöds i början av 1970-talet.

Naturskyddsföreningen startade Projekt Havsörn år 1971 för att hjälpa den mäktiga rovfågeln tillbaka i Sverige. Projektet har lockat hundratals frivilliga under åren som gjort insatser med bland annat inventering, utfodring, boplatsskydd och ringmärkning.

Havsörnen mår bra idag bra och det finns uppskattningsvis drygt 2.500 havsörnar vid den svenska kusten och insjöarna.