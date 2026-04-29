Svenska boomers vill göra sina barn arvlösa

Publicerad 29 april 2026 kl 10.42

Inrikes. De svenska pensionärernas värderingar förändras i takt med att allt fler ur den så kallade boomergenerationen pensionerar sig. Nu uppger en majoritet att de vill göra av med alla sina pengar under sin livstid – och inte lämna kvar något i arv till sina barn.

En ny Sifo-undersökning för SBAB visar att en majoritet av pensionärerna, 52 procent, nu vill göra av med sina tillgångar under sin livstid.

Bara en minoritet, 45 procent, uppger att de vill lämna pengar efter sig om det finns möjlighet.

Det vanligaste motivet är att stötta barn och barnbarn, särskilt i en tid där bostadsmarknaden upplevs som svår.

– Även om tanken är att man ska kunna stå på egna ben så är det svårt för många i den yngre generationen sett till hur bostadsmarknaden ser ut idag, särskilt i storstäderna, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik.

De ekonomiska värden som väntas byta ägare framöver är samtidigt stora till följd av att så många 40-talister gjort stora kapitalvinster och blivit rika på att äga sina bostäder – på yngre generationers bekostnad.

Enligt en analys från Mäklarsamfundet handlar det om tillgångar kopplade till bostäder värda omkring 1.790 miljarder kronor som kan föras över mellan generationer de kommande 20 åren.

Enkätundersökningen genomfördes av Sifo (tidigare Kantar) på uppdrag av SBAB den 3–9 mars. Drygt 1.000 pensionärer deltog.

