Svenska storföretag bojkottar brittisk ny högerkanal

GB News, som har värvat en rad konservativa profiler, lanserades i söndags.

Att det nu finns en tv-kanal som inte är vänsterorienterad sticker dock i ögonen på många, och en kampanj startades av vänsterextrema Stop Funding Hate för att pressa företag att annonsbojkotta GB News.

Svenska Kopparberg, som tillverkar alkoläsk, blev det första företaget som meddelade att man omedelbart kommer att stoppa sin annonsering på kanalen.

Thanks for bringing this to our attention. We want to make it clear to everyone that our ad ran on this channel without our knowledge or consent. Kopparberg is a drink for everyone and we have immediately suspended our ads from this channel pending further review of its content

— kopparberguk (@KopparbergUK) June 14, 2021