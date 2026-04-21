Sverige redo prata utvisningar med talibaner

Tidöregeringen har tidigare avfärdat samtal med talibanerna i Afghanistan – vilket kraftigt försvårat möjligheten att skicka hem afghaner.

Trots att talibanerna själva gång på gång vädjat om att få tillbaka sina medborgare har politikerna i Sverige och övriga EU vägrat att gå med på att hitta en lösning för att kunna skicka hem ens kriminella afghaner.

Men nu tycks en vändning ha skett. Enligt Euractiv planerar EU-kommssionen med svenskt understöd nu diskussioner med det afghanska talibanstyret i syfte att kunna genomföra utvisningar.

Afghaner som fått avslag eller dömts till utvisning blir i dag kvar i Europa eftersom ett ordnat mottagande saknas.

– Det är ett stort problem i dag att de blir kvar, både i Sverige och i övriga EU, när de faktiskt har dömts till utvisning. Men det går inte att verkställa, eftersom det inte finns ett mottagande, säger migrationsminister Johan Forssell (M) till TT.

Enligt uppgift väntas ett möte äga rum före sommaren, sannolikt i Bryssel. Samtalen ska ske på tjänstemannanivå och kan hållas på en neutral plats, exempelvis ett hotell, då EU inte har officiella förbindelser med talibanerna.

Regeringen understryker att kontakterna inte innebär något politiskt erkännande av styret i Afghanistan.

– Det här är samtal på en teknisk nivå, det är inte på politisk nivå, säger Johan Forssell till TT.

Diskussionerna uppges bland annat handla om identifiering av personer som ska utvisas samt möjligheten att få fram resehandlingar.