Sverige redo prata utvisningar med talibaner

Publicerad 21 april 2026 kl 12.14

Inrikes. Sverige försöker tillsammans med EU att få igång utvisningarna till Afghanistan. Under hemlighetsmakeri planeras samtal med talibanerna, avslöjar Euractiv.

Tidöregeringen har tidigare avfärdat samtal med talibanerna i Afghanistan – vilket kraftigt försvårat möjligheten att skicka hem afghaner.

Trots att talibanerna själva gång på gång vädjat om att få tillbaka sina medborgare har politikerna i Sverige och övriga EU vägrat att gå med på att hitta en lösning för att kunna skicka hem ens kriminella afghaner.

Men nu tycks en vändning ha skett. Enligt Euractiv planerar EU-kommssionen med svenskt understöd nu diskussioner med det afghanska talibanstyret i syfte att kunna genomföra utvisningar.

Afghaner som fått avslag eller dömts till utvisning blir i dag kvar i Europa eftersom ett ordnat mottagande saknas.

– Det är ett stort problem i dag att de blir kvar, både i Sverige och i övriga EU, när de faktiskt har dömts till utvisning. Men det går inte att verkställa, eftersom det inte finns ett mottagande, säger migrationsminister Johan Forssell (M) till TT.

Enligt uppgift väntas ett möte äga rum före sommaren, sannolikt i Bryssel. Samtalen ska ske på tjänstemannanivå och kan hållas på en neutral plats, exempelvis ett hotell, då EU inte har officiella förbindelser med talibanerna.

Regeringen understryker att kontakterna inte innebär något politiskt erkännande av styret i Afghanistan.

– Det här är samtal på en teknisk nivå, det är inte på politisk nivå, säger Johan Forssell till TT.

Diskussionerna uppges bland annat handla om identifiering av personer som ska utvisas samt möjligheten att få fram resehandlingar.

Nyheter från förstasidan

Orosanmälningar, våld och nakenbilder: Så förföljs 17-årige Lulle av vänstern

"Är det här normalt?" Tonåringen förstår inte varför han terroriseras för att han försöker förstå samhället.0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.