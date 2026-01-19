Sverige skickar stridsflyg till Island

Flygvapnet bidrar med en stridsflygsenhet med Jas 39 Gripen, motsvarande en stridsflygdivision, som tillsammans med markpersonal baseras på Keflavík flygbas.

Förbandet kommer från Skaraborgs flygflottilj, F 7, som därmed för första gången deltar med stridsflyg i en Nato-insats.

Insatsen sker inom Natos nya operationsområde, JFC Norfolk, som sträcker sig från Nordamerika till Finlands och Norges gräns mot Ryssland och omfattar Arktis samt den transatlantiska länken mellan Europa och Nordamerika.

– Arktis är en del av vårt nya operationsområde i Nato och ett strategiskt viktigt område. Det utgör en viktig pusselbit i försvaret av alliansen och vi vet att Ryssland har ambitioner i Arktis, säger chefen för operationsledningen, viceamiral Ewa Skoog Haslum.

De svenska flyginsatserna leds av Natos luftoperationscenter i Uedem i Tyskland och ingår i Natos så kallade Air Policing, som innebär luftrumsövervakning och incidentberedskap över allierat territorium.

Flygvapenchefen Jonas Wikman pekar på tidigare erfarenheter från Nato-uppdrag.

– Vi har erfarenhet av att upprätthålla och säkerställa Natos territoriella integritet efter våra insatser i Polen under förra året. De insatserna visade att vi har både förmåga och kapacitet att verka under Natos ledning, säger han i ett pressmeddelande.