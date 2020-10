Sverige tar emot 13.500 asylsökare under 2020

På grund av coronapandemin har både antalet asylsökare och så kallade kvotflyktingar minskat något under året.

Hittills har det kommit 2.000 kvotflyktingar, men Migrationsverket hoppas kunna ta in ytterligare 2.500 från främst Afrika och Mellanöstern innan årsskiftet.

"Även om myndigheten just nu arbetar för att fullfölja årets uppdrag är det osäkert om det är möjligt i praktiken på grund av omständigheter kopplat till pandemin. Prognosen för antalet överföringar skrivs därför ned till cirka 4.500 för i år", skriver myndigheten.

Prognosen för antalet kvotflyktingar för nästa år kvarstår på 5.000 personer. Det är så många Sverige vanligtvis tar in varje år. Kvotflyktingarna tilldelas uppehållstillstånd och flygs hit.

Bedömningen är att antalet asylsökare i år blir omkring 13.500, vilket är 500 fler jämfört med föregående prognos i juli.

"Antalet asylsökande i år väntas därmed bli det lägsta sedan millennieskiftet", framhäver Migrationsverket och skriver också:

"Sedan pandemins utbrott har antalet personer som tagit sig till Sverige för att söka skydd varit förhållandevis lågt. Efter sommaren har det dock skett en viss ökning av antalet asylsökande. Utvecklingen hänger ihop med en uppluckring av de reserestriktioner som infördes under våren främst inom Europa, vilket har gjort det något lättare att resa in i Sverige. Smittspridningen ökar dock snabbt just nu, särskilt i södra Europa. Det har inneburit att flera länder har infört nya restriktioner."

– Dessutom bedömer vi att det tillfälliga inreseförbudet till EU, som gäller till och med den 31 oktober, sannolikt kommer att förlängas, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket.

– Det går fortfarande inte att med säkerhet förutspå hur restriktionerna världen över kommer att utvecklas, vilket gör prognosarbetet alltmer komplext, fortsätter han.

Prognosen för antalet så kallade nyanlända invandrare som kommunerna ska ta emot är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare prognos. I år beräknas knappt 16.000 nyanlända tas emot och drygt 17.000 under nästa år, enligt Migrationsverket. Men på grund av pandemiläget är osäkerheten fortfarande högre än normalt, särskilt när det gäller antalet inresta anhöriga och kvotflyktingar.