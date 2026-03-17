SVT-veteraner: Mohamsson är en "wannabe-svenne"

Publicerad 17 mars 2026 kl 16.44

Inrikes. Liberalernas besked om öppning mot SD fortsätter väcka starka reaktioner. Nu anklagar två profilerade poddare – tidigare programledare i Sveriges Radio och Sveriges Television – L-ledaren Simona Mohamsson och hennes föräldrar för att vara "rövslickare till Sverige".

I podden Amie & Fanna riktar de antirasistiska invandrarprofilerna Amie Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby hård kritik mot partiledaren Simona Mohamsson.

I poddavsnittet öser de ur sig personangrepp och hånar Mohamssons bakgrund och familj.

– Ni vill visa att ni är rövslickare till Sverige, säger Amie Bramme Sey apropå att L-ledarens föräldrar skapade efternamnet "Mohamsson".

Duon är kända som tidigare programledare i SVT och SR. Sveriges Radio beskriver Amie Bramme Sey som "en av dom starkaste rösterna när feminism och antirasism satte tonen i det offentliga samtalet".

I poddavsnittet kommenteras även Mohamssons utseende.

– Hon måste börja kontrollera. Kanske botox i pannan. Nu tycker jag det är kvinnohat. Men jag bryr mig inte. Jag vet vad det är, säger Fanna Ndow Norrby.

Kritiken återkommer även i poddens sociala medier, rapporterar Riks. Där beskrivs den uppmärksammade fotot på Mohamsson när hon kramar SD-ledaren Jimmie Åkesson som "en fucked up jävla rassekram".

Invandrarprofilerna kallar också Mohamsson för "wannabe svenne".

"Om att vara en wannabe svenne som byter namn för att bli accepterad av människor som aldrig kommer se dig som svensk oavsett om du heter Mohammed eller Mohamsson. Vi måste prata om Simona", skriver de i ett inlägg på Instagram.

I kommentarsfältet får de stöd av journalisten och vänsterprofilen Alexandra Pascalidou:

"Hon har dessvärre konsekvent agerat mycket märkligt och motsägelsefullt och systematiskt undergrävt sin egen och partiets trovärdighet. Så pinsamt för alla oss som kämpat hela livet för mångfald."

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 151161770

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 151161771

Varnish cache server

