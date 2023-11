SVT:s svarta "första svenskar" hånas i internationella medier

Historien om Sverige sänds i höst på Sveriges skattefinansierade statliga tv-bolag Sveriges Television AB (SVT) efter nästan tre års produktion. Men redan efter det första avsnittet väcker serien reaktioner utomlands där många menar att produktionen går över gränsen i sin iver att vara politisk korrekt.

"Bakslag för tv-serie om svensk historia med svarta skådespelare" lyder rubriken på en artikel om händelsen som respekterade Newsweek har publicerat i veckan.

Tidskriften skriver:

"Kritik har dock följt projektets gång på grund av att svarta och Mellanöstern-hemmahörande skådespelare lyfts fram i programmets trailers. Vissa hävdar att deras framträdande roll är en del av en revisionistisk historieskrivning som inte följer riktig vetenskap eller historia, och vissa ser det som att man har velat ge en känga åt vita européer av nordisk härkomst".

I läsarkommentarerna frågar sig många hur en sån här produktion egentligen tas emot av svenska folket.

"Tror de verkligen på det här?", undrar en X-användare på den etablissemangs­kritiska organisationen Wall Street Silver.

Any Swedish people reading this?

If so, please reply below.



What do you think of this? What do other Swedish people think of this? Is this being ridiculed by people in Sweden? or is the general attitude that this is appropriate?



Very curious about how Swedish people react… https://t.co/AHgNxlInwc

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 7, 2023