Swedbanks IT-störning gav länsade konton

Att störningen inträffar under ett månadsskifte kan vara problematiskt eftersom många nu inte kommer hinna betala sin hyra i tid och liknande problem som Swedbank i så fall i princip har ett strikt skadeståndsansvar för.

"Som kund behöver du inte göra något. Om du däremot anser dig ha lidit ekonomisk skada pga. störningen ska du kontakta banken", skriver Swedbank på sin hemsida.

Ett uttalande som inte är någon överdrift. Enligt rättspraxis från Högsta domstolen är banker nämligen skyldiga att fullt ut ersätta sina kunder för alla ekonomiska skador som de orsakar redan när de är några timmar sena med att utföra en betalning.

"Orsaken till störningen är en planerad uppdatering av våra interna system som gått fel. Vi beklagar givetvis detta och arbetar så snabbt vi kan för att lösa problemet", skriver Swedbank vidare på sin hemsida.

Fakta: Så stämmer du Swedbank

För dig som drabbas av Swedbanks haveri finns det några saker att tänka på om du vill säkra möjligheten att kräva banken på maximalt skadestånd.

Säkra bevisning

Ta skärmdumpar av felmeddelanden, felaktiga kontosaldon och liknande. Går det inte att ringa till banken så be en vän bevittna problemen du har med att komma fram etc.

Minimera skadan

Du måste själv kunna visa att du försökt minska skadan, det vill säga dina ekonomiska förluster, genom att lösa problemet på annat sätt. Om internetbanken inte fungerar ska du exempelvis försöka ringa banken eller besöka ett bankkontor för att göra betalningen, och dokumentera att dina försök så de kan bevisas i efterhand.

Reklamera direkt

Du måste omedelbart meddela banken att du har problem och kräva att de löser det. Skickar du meddelanden via Swedbanks internetbank så bör du skicka dem även via mejl, så du kan bevisa att du skickat dem även om Swedbank vägrar lämna ut de meddelanden som skickats via internetbanken. Använd mejladressen kundombudsmannen@swedbank.se.

Källa: Skadeståndsrätt, J. Hellner. 11 uppl. (2006)