Lee Jae-myung.

Sydkorea protesterar när USA flyttar luftförsvar till kriget

Publicerad 10 mars 2026 kl 18.55

Utrikes. USA ska att flytta luftförsvarssystem från Sydkorea till Mellanöstern för att klara det ansträngda behovet under kriget mot Iran. Den sydkoreanske presidenten Lee Jae-myung säger att Seoul motsätter sig planen – men erkänner samtidigt att landet har begränsat inflytande över beslutet.

Bakgrunden är att efterfrågan på robotförsvar har ökat kraftigt eftersom Irans taktik under det pågående kriget går ut på att nöta ut USA:s begränsade lager av luftvärnsrobotar.

President Lee Jae-myung uppgav under ett regeringsmöte att Seoul motsätter sig en omplacering av systemen, men att beslutet i slutänden ligger hos USA.

– De amerikanska styrkorna i Korea kan komma att skicka vissa luftförsvarssystem utomlands utifrån sina egna militära behov. Även om vi har uttryckt motstånd är verkligheten att vi inte helt kan driva igenom vår ståndpunkt, säger han enligt CNBC News.

USA har omkring 28.500 soldater stationerade i Sydkorea under kommandot U.S. Forces Korea.

Enligt sydkoreanska myndigheter förhandlar Washington och Seoul om möjligheten att flytta Patriot-batterier från landet till Mellanöstern, där flera stater uppges ha brist på robotförsvar efter omfattande iranska drönar- och missilangrepp.

President Lee försökte samtidigt lugna farhågor om att en sådan flytt skulle försvaga Sydkoreas försvar mot Nordkorea.

– Även om systemen flyttas skulle det inte innebära ett allvarligt bakslag för vår avskräckningsförmåga mot Nordkorea, säger han.

Relationerna mellan Seoul och Pyongyang är fortsatt mycket spända, och Nordkoreas ledare Kim Jong Un har beskrivit Sydkorea som landets "mest fientliga entitet".

Bedömare anser att en omplacering kan tolkas som att USA prioriterar kriget i Mellanöstern framför säkerheten i Asien.

– En annan rimlig tolkning är att om detta sker redan nu, så har USA inte planerat särskilt väl för Irans svar, säger säkerhetsanalytikern Philip Shetler-Jones vid brittiska Royal United Services Institute.

