Teorin: USA använde "galen" retorik för att mörka förlust i Iran

Publicerad 8 april 2026 kl 13.34

Utrikes. Journalisten Andreas Cervenka beskriver i en analys i Aftonbladet hur USA:s hot om att begå omfattande krigsbrott i Iran kan ha varit en medveten strategi snarare än ett uttryck för faktiska planer. Inte minst med tanke på hur dåligt avtalet med Iran faktiskt blev för Israel och USA.

Efter att tidigare ha hotat med omfattande förstörelse och talat om att utplåna hela den iranska civilisationen skrev USA plötsligt på ett – av allt att döma oförmånligt – avtal om vapenvila.

USA får genom avtalet en fullständig lättnad från sanktioner och får fortsätta med sitt atomprogram i utbyte mot att man öppnar Hormuzsundet – som var öppet innan USA och Israel inledde kriget.

Men de dramatiska uttalandena, som väckte starka reaktioner och anklagelser om möjliga krigsbrott, kan enligt Cervenka ha varit en del av en så kallad ”galningsteori”, där ledaren medvetet framstår som oberäknelig för att skrämma motståndaren till eftergifter.

Men strategin tycks ha haft begränsad effekt. Varken finansmarknaderna eller Iran reagerade med den panik som annars kunde väntas vid ett verkligt hot om storskalig eskalering av den här typen.

I stället pekar Cervenka på att hoten snarare kan ha syftat till att möjliggöra en amerikansk reträtt utan att det klart framstår som en amerikansk förlust i kriget.

Genom att först höja tonläget kraftigt och därefter acceptera krav från Iran kan USA enligt analysen försöka framställa utvecklingen som en framgång, trots att landet i praktiken gått med på Irans krav istället för tvärtom.

Vapenvilan beskrivs som den enda realistiska utvägen efter att planer på att öppna Hormuzsundet med våld ställts in eftersom de nästan garanterat skulle misslyckas.

Cervenka framhåller att konflikten i realiteten lett till ett stärkt Iran.

Landet har nu full kontroll över Hormuzsundet och kan därmed få ett betydande inflytande över global energiförsörjning. Det innebär att USA, trots hård retorik, kan ha förlorat betydande strategiskt mark.

Analysen landar i att de dramatiska krigsuttalandena inte nödvändigtvis speglade en faktisk vilja att genomföra omfattande krigsförbrytelser, utan snarare var ett sätt att dölja en pinsam geopolitisk motgång.

Nyheter från förstasidan

Två veckors vapenvila

Sundet öppnas – Israel ska ha körts över. "Vi fick uppdateringar i sista minuten efter att allt var bestämt."0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

