Tidö-kollegan varnar för Åkessons amnesti för illegala unga invandrare: ”Ett misstag vi inte får begå”

Debatten om så kallade tonårsutvisningar har den senaste tiden tagit fart efter flera medialt uppmärksammade fall där unga vuxna som bott länge i Sverige ska utvisas när de fyllt 18 år eftersom familjen saknar rätt att stanna.

I en intervju i SD-kanalen Riks, som genomfördes kort före Åkessons amnestibesked, går Moderaternas riksdagsledamot Louise Meijer till angrepp mot den utvecklingen och menar att debatten drivs fram av mediernas rapportering.

– Jag tycker mig se en trend i att medierna återigen driver olika exempel på fall där unga vuxna eller barn får utvisningsbeslut. Genom det försöker man driva på för att politiken ska luckra upp migrationslagstiftningen. Det är ett misstag som vi inte får begå, säger hon.

Enligt Meijer saknas ofta avgörande bakgrund i rapporteringen. I många fall har familjer levt i Sverige trots att de haft utvisningsbeslut under lång tid, menar hon.

– I många av de här fallen har föräldrarna levt i landet fast de borde ha lämnat under flera års tid. Då finns det naturligtvis ett föräldraansvar i att man har låtit ett barn växa upp i ett land där man egentligen inte har tillstånd att vara.

Hon betonar att det inte finns någon ovillkorlig rätt att stanna i Sverige.

– Ett nej måste vara ett nej. De som kommer hit ska ha starka skäl för att få vara här och också för att få vara kvar.

Samtidigt har Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson nu öppnat för en helt annan linje i frågan. Efter krav från Liberalerna säger han att han vill pausa de aktuella utvisningarna tills regeringen tagit fram ny lagstiftning.

– Jag tycker det vore det mest rimliga, i stället för att hasta fram något som inte träffar rätt det heller, säger Åkesson till Dagens Nyheter.

Debatten gäller främst vuxna illegala invandrare som saknar uppehållstillstånd och därför ska lämna landet när de fyllt 18 år.

SD-kvinnor har krävt att lagstiftningen ska innehålla en särskild ”ventil” som gör att illegala invandrare som anses ”sköta sig” kan få stanna.

Åkessons besked om att pausa utvisningarna tolkas därför som att Sverigedemokraterna nu accepterar en form av amnesti för en grupp personer som annars skulle utvisas.

Beskedet kommer kort efter att partiets migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling avfärdat oppositionens krav på ett stopp för utvisningarna och sagt att frågan drivs för att synas i medier.

Regeringen arbetar samtidigt med ett nytt lagförslag om undantag i regelverket. Oppositionspartierna vill i stället se ett snabbt stopp för utvisningarna genom en särskild stopplag. Migrationsminister Johan Forssell (M) har dock beskrivit en sådan lösning som en ”paniklösning”.

Louise Meijer varnar i intervjun för att undantag i migrationspolitiken lätt kan leda till en bredare uppluckring.

– Den här diskussionen kommer inte stanna vid att någon får stanna tills man gått ut gymnasiet eller tills man är 21. Nästa steg blir nya krav. Därför måste politiken stå fast vid en restriktiv linje, säger hon till Riks.