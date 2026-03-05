© Regeringen, FT ARKIV
 

Tidöregeringen försöker hindra Österrike förbjuda vitt snus

Publicerad 5 mars 2026 kl 14.32

EU. Sverige trappar upp motståndet mot nya restriktioner mot vitt snus i Europa. Regeringen riktar nu en formell invändning mot ett österrikiskt lagförslag som kan begränsa försäljningen av den tobaksfria nikotinprodukten.

Dela artikeln

Enligt Tidöregeringen riskerar reglerna att skapa hinder för handeln inom EU:s inre marknad.

– Sverige markerar med ett så kallat detaljerat utlåtande, det vill säga det tuffaste verktyget vi har. Den svenska regeringen står upp för snuset. Det är en viktig näring för Sverige och många svenskar snusar, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) i ett uttalande.

Det österrikiska lagförslaget innehåller bland annat förbud mot försäljning via internet, begränsningar för reklam och sponsring samt nya regler för nikotinhalten i produkterna.

Regeringen i Stockholm anser att delar av regleringen kan stå i konflikt med EU:s princip om fri rörlighet för varor. Därför har Sverige lämnat ett så kallat detaljerat utlåtande inom EU:s anmälningssystem för tekniska regler.

Invändningen innebär att lagförslaget skjuts upp i tre månader medan Österrike måste svara på Sveriges synpunkter.

Samtidigt menar Benjamin Dousa att utvecklingen i Europa går i en allt mer restriktiv riktning mot nikotinpåsar.

– Vi ser en attack på bred front. Det är en attack både mot svenska snusföretag, svenska jobb och mot det svenska sättet att leva, säger han till Aftonbladet.

Flera europeiska länder har redan infört olika begränsningar. Belgien införde ett totalförbud 2023 och även andra länder har stramat åt reglerna.

Regeringen uppger att man kommer fortsätta motsätta sig lagförslag som i praktiken stoppar försäljning av produkten.

