Tio döms för att ha "nätmobbat" Macrons fru

Domstolen slog på måndagen fast att de dömda – åtta män och två kvinnor i åldrarna 41 till 65 år – gjort sig skyldiga till "nätmobbning" av presidentfrun genom kränkande och vilseledande inlägg.

En av de tilltalade döms till sex månaders fängelse, medan åtta andra får villkorliga straff på mellan fyra och åtta månader. Samtliga tvingas dessutom genomgå utbildning om nättrakasserier.

Rätten pekade på inlägg som beskrevs som särskilt nedvärderande och illvilliga, där Brigitte Macron pekades ut som transperson och pedofil.

Flera av inläggen ska ha setts tiotusentals gånger och rörde bland annat påståenden om att Brigitte Macron skulle ha fötts som man, samt anspelningar på åldersskillnaden mellan henne och president Emmanuel Macron.

Brigitte Macron närvarade inte vid rättegången, som hölls i oktober. I en tv-intervju inför domen förklarade hon varför hon valt att gå vidare rättsligt.

– Jag inledde processen för att statuera exempel i kampen mot trakasserier, sade hon.

Hennes advokat Jean Ennochi välkomnar domen, rapporterar AP.

– Det viktiga är att det blir omedelbara utbildningar om nättrakasserier, och för vissa av de dömda även förbud mot att använda sina konton i sociala medier, säger han.

Domstolen dömde också de tio att gemensamt betala 10.000 euro i skadestånd till Brigitte Macron för ideell skada.

Flera av de dömda uppgav under rättegången att inläggen var tänkta som humor eller satir och sade att de inte förstod varför de ens åtalats.