Tobias Andersson (SD) straffades när han gick emot Åkessons vapenförbud

Direkt efter massmordet på Risbergska skolan i Örebro 2025 enades regeringspartierna och Sverigedemokraterna om att snabbt gå vidare med ett förbud mot vissa semiautomatiska vapen.

Partiledaren Jimmie Åkesson stod bakom förslaget.

– För den som inte har det här speciella intresset så framstår det som ganska obegripligt att vi tillåter den här typen av vapen, som AR-15 till exempel, sade Jimmie Åkesson.

Men inom SD mötte den nya linjen hårt motstånd. Efter ett bråk utöver det vanliga i partiledningen valde Richard Jomshof att avgå som ordförande i justitieutskottet i protest mot förbudsplanen.

Även Tobias Andersson, ordförande i näringsutskottet, valde att öppet kritisera partiledningen.

– Det är ganska sällan jag gör det. Det var ett stort beslut från min sida att ta vad som uppfattades som en öppen konflikt. Men jag uppfattade det som att jag stod bakom den linje vi alltid hade drivit, säger han i SVT-programmet Taxi Fouad.

– Jag hade haft en större svekdebatt bland många som röstar på mig eller följer mig om jag inte hade sagt någonting.

Andersson berättar nu att agerandet fick konsekvenser. Han förlorade en plats som ersättare i riksdagsstyrelsen.

– Jag skulle inte påstå att det var en bestraffning, men det blev en konsekvens av mitt agerande, säger han till SVT.