Skriker "Allahu akbar" och går till knivattack – tre döda och fem svårt skadade

Händelsen ska ha inträffat omkring femtiden på eftermiddagen. En mörkhyad och barfota man, beväpnad med en stor kniv, går då till attack och hugger ned flera personer i centrala Würzburg i tyska Bayern.

Videoklipp som sprids i sociala medier visar hur en stor skara människor konfronterar och försöker omringa mannen, som gör utfall med sin kniv. Den afrikanske knivmannen försvinner sedan iväg längs en gata, jagad av folkmassan, innan polisen anländer till platsen.

En kort stund senare skjuts knivmannen av polis och grips. Polisen i Würzburg skriver i sociala medier att det inte finns något som tyder på mer än en gärningsman och att det inte längre är någon fara för allmänheten.

Gärningsmannen beskrivs som en 24-årig man från Somalia som kom till Tyskland 2015. Enligt Tysklands inrikesminister Minister Herrmann ska han ha skrikit "Allahu akbar" i samband med dådet.

