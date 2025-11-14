Tre döda när buss körde av vägen mitt i Stockholm – föraren gripen

Larmet inkom vid 15.23 på fredagen när många människor befann sig i området.

”I händelsen finns både skadade och avlidna personer”, skriver polisen på sin hemsida.

Händelsen utreds som grovt vållande till annans död och busschauffören är gripen, skriver Expressen. Samma tidning uppger att antalet döda är tre.

Enligt Expressens uppgifter ligger någon typ av sjukdomsfall bakom olyckan.

– I nuläget har vi fem drabbade varav två är allvarligt skadade och har förts till sjukhus, säger Michelle Marcher på Region Stockholms pressjour till TT.

Hur många som faktiskt har dött är i vanligt ordning något som myndigheterna hemlighåller utan motivering.

Polisen uppger på sin hemsida att den "inte vill kommentera" antalet döda.