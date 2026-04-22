Trump förlänger ensidigt vapenvilan

Donald Trump säger att USA pausar nya attacker mot Iran för att ge utrymme åt fortsatta fredssamtal.

Bakgrunden är att medlare i Pakistan begärt mer tid för förhandlingar. Trump skriver på Truth Social att USA avvaktar med militära insatser tills parterna kan enas om ett gemensamt förslag.

Samtidigt kvarstår ett centralt konfliktmoment. USA tänker fortsätta blockera Irans handel till sjöss, något som från iranskt håll betraktas som en krigshandling och ett brott mot vapenvilan.

Från Teheran är reaktionerna avvaktande. Iranska företrädare uppges inte ha begärt någon förlängning och ser på beskedet med skepsis.

"Trumps förlängning av vapenvilan är utan tvivel ett knep för att vinna tid inför en överraskningsattack. Iran måste ta initiativet", skriver Mahdi Mohammadi, rådgivare till den iranske talmannen och toppförhandlaren Mohammad Bagher Ghalibaf, på X.

Om några nya fredssamtal faktiskt blir av är fortsatt högst oklart.