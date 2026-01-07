Tre partier under spärren

I mätningen får Centerpartiet 3,8 procent och Kristdemokraterna 3,9 procent. För Liberalerna stannar stödet på 2,1 procent.

Samtidigt ökar de rödgröna partiernas samlade övertag till 6,7 procent.

Centerpartiets tillbakagång har pågått under en längre tid och sammanfaller med ett oroligt år för partiet, där Anna-Karin Hatt lämnade posten som partiledare efter bara ett halvår.

– Det är klart att 2025 var ett turbulent år för Centerpartiet, det kan säkert påverka de här siffrorna, säger partisekreterare Hannes Hervieu till SR.

Partiernas siffror (procent):

V: 7,1

MP: 6,4

S: 35,2

C: 3,8

L: 2,1

M: 18,4

KD: 3,9

SD: 21,4