© Regeringskansliet
Tobias Billström.

Trots miljonvinsten – Tobias Billström fortsatte plocka ut fallskärm på 156.000 kronor i månaden

Publicerad 18 mars 2026 kl 10.21

Inrikes. Den tidigare utrikesministern Tobias Billström (M) har byggt upp ett bolag med miljonintäkter. Samtidigt har politikern – som aldrig haft ett riktigt jobb – fortsatt kunna ta ut ett rejält tilltaget bidrag från staten.

Dela artikeln

Efter att ha lämnat regeringen i september 2024 startade Tobias Billström ett eget bolag med inriktning på rådgivning och föreläsningar inom "geopolitik".

Enligt bolagets årsredovisning omsatte verksamheten drygt 2,4 miljoner kronor under de första 16 månaderna. Resultatet efter finansnetto uppgick till över 2,2 miljoner kronor, medan vinsten efter skatt landade på cirka 1,8 miljoner, enligt Expressen.

Trots detta har Billström under samma period haft rätt till så kallad fallskärm från staten. Ersättningen låg på 156.000 kronor i månaden under ett år efter att han lämnade ministerposten, vilket totalt motsvarar 1.872.000 kronor.

Den sista utbetalningen av ersättningen skedde i september 2025. Eftersom han inte tagit ut lön eller utdelning från bolaget har någon avräkning mot ersättningen inte gjorts.

– Jag har haft ett omställningsår och har följt det regelverk som finns. Och det stämmer att jag har hållit ett antal föreläsningar även om min huvudsakliga uppgift har varit att skriva min bok. Eftersom mitt bolag är under uppbyggnad så har jag inte tagit ut någon lön, därmed har det inte varit aktuellt med avräkningar, säger Tobias Billström till Expressen.

Billström har också haft uppdrag via talarförmedlingar och för större företag och organisationer. I ett inlägg på Linkedin skriver han:

"What a week! Det finns veckor som bara flyger förbi därför att man har roligt när man jobbar och trivs med uppgiften. Efterfrågan på geopolitisk guidance är extra hög just nu givet världsläget och min tillvaro är full av förfrågningar för Tobias Billström AB".

I december rapporterade Fria Tider att Tobias Billström – som lämnade politiken efter att ha fått in Sverige i Nato – också fått ett nytt lukrativt toppjobb inom försvarsindustrin.

Det nya jobbet beskrevs som den 51-åriga politikerns första riktiga jobb. Hela Billströms vuxna liv har annars tillbringats i politiken, från Moderata ungdomsförbundet via riksdagen 2002 till posten som utrikesminister 2022–2024.

Nyheter från förstasidan

Tidigare L-minister som ville "avskaffa Sverige" går till C

Birgitta Ohlsson ska kandidera för C i valet. Var utpekad som som utmanare till Mohamsson.0 

Ekonominyheter

Minus 329 procent för AP-fondernas vindkraft

Ännu ett grönt pensionsfiasko.. "Skaftåsen Windfarm" redovisade förlust på 250 miljoner kronor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.