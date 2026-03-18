Trots miljonvinsten – Tobias Billström fortsatte plocka ut fallskärm på 156.000 kronor i månaden

Efter att ha lämnat regeringen i september 2024 startade Tobias Billström ett eget bolag med inriktning på rådgivning och föreläsningar inom "geopolitik".

Enligt bolagets årsredovisning omsatte verksamheten drygt 2,4 miljoner kronor under de första 16 månaderna. Resultatet efter finansnetto uppgick till över 2,2 miljoner kronor, medan vinsten efter skatt landade på cirka 1,8 miljoner, enligt Expressen.

Trots detta har Billström under samma period haft rätt till så kallad fallskärm från staten. Ersättningen låg på 156.000 kronor i månaden under ett år efter att han lämnade ministerposten, vilket totalt motsvarar 1.872.000 kronor.

Den sista utbetalningen av ersättningen skedde i september 2025. Eftersom han inte tagit ut lön eller utdelning från bolaget har någon avräkning mot ersättningen inte gjorts.

– Jag har haft ett omställningsår och har följt det regelverk som finns. Och det stämmer att jag har hållit ett antal föreläsningar även om min huvudsakliga uppgift har varit att skriva min bok. Eftersom mitt bolag är under uppbyggnad så har jag inte tagit ut någon lön, därmed har det inte varit aktuellt med avräkningar, säger Tobias Billström till Expressen.

Billström har också haft uppdrag via talarförmedlingar och för större företag och organisationer. I ett inlägg på Linkedin skriver han:

"What a week! Det finns veckor som bara flyger förbi därför att man har roligt när man jobbar och trivs med uppgiften. Efterfrågan på geopolitisk guidance är extra hög just nu givet världsläget och min tillvaro är full av förfrågningar för Tobias Billström AB".

I december rapporterade Fria Tider att Tobias Billström – som lämnade politiken efter att ha fått in Sverige i Nato – också fått ett nytt lukrativt toppjobb inom försvarsindustrin.

Det nya jobbet beskrevs som den 51-åriga politikerns första riktiga jobb. Hela Billströms vuxna liv har annars tillbringats i politiken, från Moderata ungdomsförbundet via riksdagen 2002 till posten som utrikesminister 2022–2024.