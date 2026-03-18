© Frankie Fouganthin
Birgitta Ohlsson.

Tidigare L-minister som ville "avskaffa Sverige" går till C

Publicerad 18 mars 2026 kl 09.09

Inrikes. Den tidigare liberala toppolitikern Birgitta Ohlsson – känd för att ha förespråkat att "avskaffa Sverige" – är på väg in i Centerpartiet. Enligt uppgift kommer hon att kandidera och delta i partiets valrörelse.

Birgitta Ohlsson var tidigare riksdagsledamot och EU-minister för Liberalerna.

För att bereda plats åt henne planerar Centerpartiet att justera sin riksdagslista i Stockholmsområdet, enligt Expressen.

Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist har kallat till en pressträff klockan 11.

Liberalerna upplever just nu en intern kris efter beslutet att trots allt öppna upp för en SD-regering. Många inom partiet vill nu byta ut partiledaren Mohamsson.

Birgitta Ohlsson har tidigare pekats ut som ett namn i diskussionerna om partiledarfrågan, men avböjde nyligen att kandidera.

"Absolut inte intresserad", skrev hon till SVT.

Birgitta Ohlsson har under sina många år i svensk politik profilerat sig i frågor som rör invandring och feminism.

– Jag vill upplösa nationalstaterna. Jag tycker inte om folkhemsromantik och jag skulle aldrig fira nationaldagen, sa hon i en intervju med Aftonbladet 1998.

I en debattartikel på Sveriges nationaldag 2001 pläderade Birgitta Ohlsson, då förbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet (LUF), för att "avskaffa Sverige" med hjälp av invandring och globalisering.

Hon kallade nationalismen för en "barnsjukdom", förstod inte varför någon ville fira nationaldagen och förespråkade ett gemensamt parlament för hela världen, som skulle beskyddas av en "världspolis".

"Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis", skrev Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson har samtidigt ställt sig bakom paroller som "We Love Israel", vilket gått stick i stäv med budskapet att avskaffa alla nationalstater.

