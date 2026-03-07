Trump bryter med Tucker Carlson efter kritik mot Irankriget

Brytningen kom efter att Carlson kraftigt kritiserat USA:s och Israels militära angrepp mot Iran. Den konservative opinionsbildaren har i sina sändningar beskrivit operationen som moraliskt fel och varnat för att konflikten kan dra in USA i ett större krig i Mellanöstern.

– Tucker har virrat bort sig. Jag visste det för länge sedan, och han är inte MAGA, säger Donald Trump till ABC News.

– MAGA räddar vårt land. MAGA gör Amerika stort igen. MAGA är Amerika först, och Tucker är inget av det, säger Donald Trump vidare.

Under presidentvalskampanjen 2024 lovade Trump att undvika nya utländska militära interventioner och beskrev sig själv som en “fredspresident” som skulle stoppa krig snarare än starta dem. Den linjen blev ett centralt budskap i MAGA-rörelsen.

Carlson, tidigare programledare på Fox News, fick en framträdande roll under Republikanernas partikonvent 2024 och intervjuade Trump under valkampanjen.

Sedan dess driver han den egna plattformen Tucker Carlson Network, där han ofta argumenterar för en mer isolationistisk amerikansk utrikespolitik.

Hans kritik mot militära angrepp mot Iran har varit särskilt skarp. I tidigare uttalanden har Carlson beskrivit kriget som “totalt motbjudande och ondskefullt".

Trump hade redan i juni förra året offentligt kritiserat Carlson på plattformen Truth Social, där han kallade journalisten “kooky” efter att denne motsatt sig krav på militär aktion mot Iran.

Konflikten är inte den enda sprickan inom den bredare MAGA-miljön. Trump har också brutit med den tidigare kongressledamoten Marjorie Taylor Greene efter en strid om offentliggörandet av dokument kopplade till den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein.

Greene anklagade presidenten för att ha blockerat publiceringen av handlingarna och krävde full transparens. Trump svarade med att beskriva henne som “wacky” och en “ranting lunatic”, vilket bidrog till att relationen bröt samman.

Spänningarna har därefter ökat ytterligare i takt med att USA:s militära operationer mot Iran har trappats upp. Kritiker inom den egna politiska rörelsen menar att konflikten strider mot Trumps tidigare löften om att undvika nya krig utomlands.