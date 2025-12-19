© Vita huset/Instagram
Donald Trump och Melania under ett besök på Kennedycentret i somras.

Trump byter namn på Kennedycentret – till "Trump-Kennedycentret"

Publicerad 19 december 2025 kl 09.38

Kulturnyheter. President Donald Trumps handplockade styrelse har röstat för att byta namn på USA:s ledande scenkonsthus i Washington. Enligt Vita huset ska John F. Kennedy Center for the Performing Arts – Kennedy-centret – nu i stället heta "Trump-Kennedycentret".

Beskedet kom på torsdagen. Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt uppger i ett inlägg i sociala medier att namnbytet motiveras av Trumps insatser för centret.

Hon hänvisar till "otroliga arbete president Trump har gjort under det senaste året med att rädda byggnaden. Inte bara när det gäller återuppbyggnaden, utan också ekonomiskt och dess anseende".

Trump själv har redan under en tid använt den nya benämningen i sina framträdanden och kallat anläggningen för "Trump-Kennedycentret", rapporterar PBS.

Den 7 december fick presidenten en fråga om han tänkte döpa om platsen efter sig själv. Då svarade han att beslutet låg hos styrelsen. Han svarade då att ett sådant beslut skulle vara upp till styrelsen – som han dock själv har handplockat.

