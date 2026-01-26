© ICE
 

Trump deporterar färre än Biden

Publicerad 26 januari 2026 kl 11.47

Utrikes. Ett av Donald Trumps främsta vallöften denna gång var att genomföra "massdeportationer" av illegala invandrare. Men trots alla dramatiska medierapporter om migrationsmyndigheten ICE har det totala antalet deportationer faktiskt minskat sedan Biden var president.

Dela artikeln

Sedan Donald Trump tillträdde har omkring 540.000 personer deporterats eller lämnat USA genom olika återvändandeprogram. Det framgår av en analys från New York Times baserad på federala myndighetsdata.

Siffran är lägre än under 2023 och 2024, då totalt 590.000 respektive 650.000 personer deporterades under Joe Bidens presidentskap. Skillnaden förklaras enligt NYT främst av att gränspassagerna fallit till rekordlåga nivåer.

Samtidigt har Trumps administration kraftigt ökat antalet gripanden inne i landet. Omkring 230.000 personer har arresterats av migrationspolisen ICE i bostadsområden, på arbetsplatser och i andra miljöer – fler än under hela Bidens fyra år vid makten.

ICE har kritiserats för att användas i politiska syften och skickas till delstater och städer styrda av Demokraterna i syfte att skapa konfrontationer med vänstern och spela in dramatiska videor snarare än att faktiskt deportera illegala invandrare.

Ytterligare cirka 270.000 personer har deporterats eller avvisats i samband med gränspassager. Dessutom har runt 40.000 personer lämnat USA efter att ha anmält sig till ett nytt program för så kallad ”självdeportation”, där deltagarna får ett ekonomiskt bidrag för att frivilligt återvända.

USA:s inrikesdepartement hävdar att över 622.000 personer deporterats under Trump, men har inte redovisat hur siffran räknats fram.

Myndighetens statistikavdelning har samtidigt slutat publicera sina tidigare detaljerade rapporter – något som sedan tidigare väckt misstänksamhet.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

EU kan släcka ner Grok

Inleder förfarande mot Elon Musks AI-tjänst. Bakgrunden är bikinibilder på Ebba Busch och andra makthavare.0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.