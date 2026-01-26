Trump deporterar färre än Biden

Sedan Donald Trump tillträdde har omkring 540.000 personer deporterats eller lämnat USA genom olika återvändandeprogram. Det framgår av en analys från New York Times baserad på federala myndighetsdata.

Siffran är lägre än under 2023 och 2024, då totalt 590.000 respektive 650.000 personer deporterades under Joe Bidens presidentskap. Skillnaden förklaras enligt NYT främst av att gränspassagerna fallit till rekordlåga nivåer.

Samtidigt har Trumps administration kraftigt ökat antalet gripanden inne i landet. Omkring 230.000 personer har arresterats av migrationspolisen ICE i bostadsområden, på arbetsplatser och i andra miljöer – fler än under hela Bidens fyra år vid makten.

ICE har kritiserats för att användas i politiska syften och skickas till delstater och städer styrda av Demokraterna i syfte att skapa konfrontationer med vänstern och spela in dramatiska videor snarare än att faktiskt deportera illegala invandrare.

Ytterligare cirka 270.000 personer har deporterats eller avvisats i samband med gränspassager. Dessutom har runt 40.000 personer lämnat USA efter att ha anmält sig till ett nytt program för så kallad ”självdeportation”, där deltagarna får ett ekonomiskt bidrag för att frivilligt återvända.

USA:s inrikesdepartement hävdar att över 622.000 personer deporterats under Trump, men har inte redovisat hur siffran räknats fram.

Myndighetens statistikavdelning har samtidigt slutat publicera sina tidigare detaljerade rapporter – något som sedan tidigare väckt misstänksamhet.