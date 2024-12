Trump: Erdogan bakom kuppen i Syrien

Situationen i Syrien har förändrats snabbt de senaste veckorna efter att jihadistgruppen Hayat Tahrir-al-Sham (HTS), tidigare al-Qaida, lett en offensiv mot den syriska armén.

Jihadisterna tog snabbt kontroll över flera större städer, inklusive huvudstaden Damaskus, vilket ledde till den syriska militärens kollaps. President Assad flydde till Ryssland där han beviljades politisk asyl.

– De som gick in är kontrollerade av Turkiet, och det är okej, sade Donald Trump under en presskonferens på måndagen.

Han beskrev Turkiets president Recep Tayyip Erdogan som en "smart" och "mycket tuff" ledare som lyckades störta Assad-regimen.

🇺🇸🇸🇾🇹🇷 Trump says bluntly that “Turkey controls those rebels and Erdogan did an unfriendly takeover of Syria”



