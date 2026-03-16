Trump försvarar Mark Levin efter mikropenis-anklagelser

Mark Levin, som har ett program på Fox News, har varit en av de mest högljudda förespråkarna för ett krig mot Iran.

Den 68-årige Israelaktivisten utövade personligen hårda påtryckningar på Donald Trump för att han skulle starta ett sådant.

Samtidigt har Levin förklarat inbördeskrig inom den konservativa rörelsen mot tidigare Fox-profiler som Tucker Carlson och Megyn Kelly, som öppet börjat kritisera Israels kontroll över Trump och de andra amerikanska politikerna.

Levin kräver att Israellobbyn ska göra allt för att tysta dessa röster genom censur och andra medel.

Konflikten har nu tagit ny spinn efter att Mark Levin rasat mot att Megyn Kelly, som idag är oberoende, kritiserar kriget mot Iran.

I ett inlägg på X gick Levin till hårt angrepp mot sin rival.

"Stackars Megyn Kelly. Ett känslomässigt urspårat, vulgärt och barnsligt vrak. Hon har fullständigt avslöjat sig och förstört för sig själv", skriver 68-åringen och fortsätter:

"Hon är allt folk säger att hon är fast mycket värre. Aldrig en intelligent eller genomtänkt kommentar. Fullständigt giftig."

Megyn Kelly svarade med ännu grövre angrepp:

"Mikropenis-Mark Levin tror att han har monopol på vulgariteter. Han twittrar om mig som en besatt, i de grövsta och vidrigaste ordalag", skriver hon på X och tillägger:

"Han gillar inte när kvinnor som jag slår tillbaka. På grund av sin mikropenis."

Micropenis Mark @marklevinshow thinks he has the monopoly on lewd. He tweets about me obsessively in the crudest, nastiest terms possible. Literally more than some stalkers I’ve had arrested. He doesn’t like it when women like me fight back. Bc of his micropenis. https://t.co/7cl3Efc3N7 — Megyn Kelly (@megynkelly) March 15, 2026

Levin svarar i sin tur med att peka ut Kelly som "sköka":

"Full fart på Megyn Kelly denna söndagsmorgon. Hon vaknar upp och har 'mikrope*isar' i tankarna. Det räcker att säga att om någon pratar som en sköka och postar som en sköka så är det… ja, ni vet resten. Shalom!"

President Donald Trump valde därefter att ingripa i konflikten – genom att hylla Mark Levin som en intellektuell ikon och patriot utan motstycke.

"Mark Levin, en verkligt stor amerikansk patriot, är just nu något av en måltavla för människor med långt lägre intelligens, förmåga och kärlek till vårt land", skriver Trump i ett inlägg på Truth Social.

Trump beskriver Israel- och krigsaktivisten som "tuff, stark och briljant" och noterar att Fox-profilen Sean Hannity – en av Trumps bästa vänner – brukar kalla Mark Levin för "Den store".

"Han är en sann konservativ och intellektuell, långt smartare än sina kritiker men framför allt en man med stor visdom och sunt förnuft som verkligen älskar vårt land", fortsätter presidenten.

I ett svar uppger sig Mark Levin vara rörd över Trumps varma ord.

"Jag är otroligt ödmjuk inför dina ord och din vänlighet att skriva ett så vackert meddelande och dela det på Truth Social. Jag är hedrad att du tog dig tid att skriva det", skriver han.