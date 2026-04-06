Trump inskärper ultimatum mot Iran

Publicerad 6 april 2026 kl 11.24

Utrikes. Donald Trump har återigen skjutit upp sina hot mot Iran efter en serie uppmärksammade inlägg på sociala medier.

På söndagen skrev Trump att Iran måste öppna Hormuzsundet igen och satte en ny, mer generös, tidsfrist innan han hotar att slå ut Irans civila infrastruktur.

“Tisdag, 20.00 östkusttid!”

Tidigare samma dag publicerade han ett ännu mer uppseendeväckande inlägg där han hotade med konsekvenser om Iran inte agerar:

“Tisdag blir kraftverksdagen och brodagen, allt i ett, i Iran. Det kommer inte att likna någonting!!! Öppna det jävla sundet, era galna jävlar, annars kommer ni leva i helvetet – BARA VÄNTA! Prisad vare Allah.”

Trumps formuleringar har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av det ovanligt grova och barnsliga språkbruket för en president.

Hotet om att angripa civila mål har också väckt debatt, men enligt experter är det osannolikt att enskilda befälhavare kommer att vägra lyda Trumps order även om den är olaglig.

– Det är osannolikt att individuella soldater gör det. Jag antar att man väljer att betrakta det som någon sorts gråzon med argumentet att även militären kan använda exempelvis broar, säger Richard Haass, tidigare ordförande för Council on Foreign Relations, till CNN.

