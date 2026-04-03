Trump sparkar Pam Bondi: "Vi älskar Pam"

Avskedsbeskedet kommer i ett inlägg på Truth Social, där Trump meddelar att Pam Bondi nu lämnar regeringen.

"Pam Bondi är en stor amerikansk patriot och en lojal vän, som troget tjänat som min justitieminister under det senaste året. Pam gjorde ett fantastiskt jobb med att övervaka en omfattande offensiv mot brottsligheten i vårt land, med mordnivåer som sjunkit till den lägsta nivån sedan 1900", skriver presidenten och fortsätter:

"Vi älskar Pam."

Trots hyllningen sker avskedet efter en tid av intern kritik. Enligt uppgifter har Trump varit missnöjd med hur Bondi hanterat flera frågor, bland annat utredningar kopplade till Jeffrey Epstein och bristande åtgärder mot politiska motståndare.

I en mycket uppmärksammad utfrågning i kongressen i februari grillades Pam Bondi om Epstein-utredningen. Hon gjorde skandal genom att skrika och ösa personangrepp över politikerna som ställde frågor.

– Du ska inte berätta någonting för mig. Du är en avdankad, misslyckad advokat.... Du är inte ens advokat, fräste hon bland annat åt ledamoten Jamie Raskin.

Bakom kulisserna ska också hanteringen av Epstein-materialet ha väckt irritation. Bland annat motsades uttalanden från Bondi om att en lista över Epsteins klienter fanns tillgänglig senare av departementet.

Redan dagarna före beslutet ska presidenten ha signalerat att hennes tid var utmätt. En källa beskriver samtalet mellan dem som "tufft".

Som tillfällig ersättare träder biträdande justitieminister Todd Blanche in. Samtidigt uppges Trump överväga en mer permanent lösning.

Enligt Trump kommer Bondi återgå till att arbeta i privat sektor. Hon var tidigare hans personliga advokat.