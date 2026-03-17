"Vi inledde detta krig på grund av påtryckningar från Israel och dess mäktiga amerikanska lobby", skriver Joe Kent i sin avskedsansökan.

Trumps antiterrorboss hoppar av i protest mot kriget – pekar ut Israellobbyn

Publicerad 17 mars 2026 kl 15.12

Utrikes. Det är Israellobbyn som tvingat in USA i ett krig mot Iran. Det konstaterar Joe Kent, USA:s högsta antiterrorchef, som nu meddelar att han avgår med omedelbar verkan i protest mot kriget.

USA:s chef för National Counterterrorism Center, Joe Kent, lämnar sin post med omedelbar verkan. Beskedet kom på tisdagseftermiddagen svensk tid.

I en avskedsansökan adresserad till president Donald Trump skriver han att beslutet fattats efter noga överväganden.

Kent motiverar avhoppet med sitt motstånd mot det anfallskrig mot Iran som Donald Trump startat efter hårda påtryckningar från Israel.

"Jag kan inte med gott samvete stödja det pågående kriget i Iran. Iran utgjorde inget omedelbart hot mot vårt land, och det står klart att vi inledde detta krig på grund av påtryckningar från Israel och dess mäktiga amerikanska lobby", skriver han.

Han konstaterar också att USA:s ledning vilseletts.

"Tidigt under denna administration genomförde högt uppsatta israeliska tjänstemän och inflytelserika personer i amerikansk media en desinformationskampanj som helt underminerade din America First-plattform och spred krigsstämningar för att uppmuntra till ett krig med Iran. Denna ekokammare användes för att vilseleda dig att tro att Iran utgjorde ett omedelbart hot mot USA, och att om du slog till nu fanns det en tydlig väg till en snabb seger. Detta var en lögn och är samma taktik som israelerna använde för att dra in oss i det katastrofala Irakkriget som kostade vår nation livet på tusentals av våra bästa män och kvinnor. Vi får inte upprepa detta misstag."

Joe Kent beskriver också hur hans egen fru dog i ett krig för Israel (i det syriska inbördeskriget år 2019).

"Som veteran som deltagit i strid 11 gånger och som Gold Star-make, som förlorade min älskade hustru Shannon i ett krig framdrivet av Israel, kan jag inte stödja att nästa generation skickas att strida och dö i ett krig som inte gynnar det amerikanska folket eller rättfärdigar kostnaden i amerikanska liv."

Han noterar även att Trump fram till de första attackerna mot Iran förra sommaren själv var starkt kritisk till krigen i Mellanöstern.

Joe Kent avslutar med följande uppmaning till Donald Trump:

"Jag ber att du reflekterar över vad vi gör i Iran och för vems skull vi gör det. Det är dags för beslutsamma åtgärder. Du kan ändra kurs och staka ut en ny väg för vår nation, eller så kan du låta oss glida längre mot nedgång och kaos. Det är upp till dig."

Joe Kent tillträdde posten 2025 efter att ha utsetts av president Donald Trump och har en lång bakgrund inom både militären och underrättelsetjänsten.

Han är den senaste i raden av profiler inom det politiska etablissemanget i USA som öppet börjat ifrågasätta Israellobbyns kontroll över de amerikanska politikerna.

