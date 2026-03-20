Trumps besked till Nato: "FEGISAR"

Donald Trump har hamnat i en riktig rävsax. Hans anfallskrig mot Iran för Israel har lett till att oljetransporterna i Hormuzsundet – där en femtedel av all världens olja i vanliga fall passerar – har avstannat. Och någon lösning finns inte i sikte.

Den amerikanske presidenten har den senaste veckan pendlat mellan att kräva att USA:s allierade ska hjälpa till med sundet och mellan att självsäkert slå fast USA inte behöver någon hjälp från utomstående eftersom USA är störst och bäst.

I dag är det åter den förra linjen som gäller.

"Utan USA är Nato en papperstiger!", skriver Trump i ett inlägg på Truth Social.

Trump hävdar först att har USA redan besegrat Iran. Sedan kräver han att Nato-länderna ska hjälpa till i storkriget – som i själva verket fortfarande pågår för fullt och även eskalerar.

"De ville inte ansluta sig till kampen för att stoppa ett kärnkraftsbestyckat Iran. Nu när den kampen är militärt vunnen, med mycket liten risk för dem", skriver Trump om Nato-länderna.

Han kritiserar samtidigt länderna för att klaga på stigande oljepriser som ett resultat av aggressionskriget, som Trump startade efter hårda påtryckningar från Israel och den amerikanska Israellobbyn.

"De klagar på de höga oljepriser de tvingas betala, men vill inte hjälpa till att öppna Hormuzsundet, en enkel militär manöver som är den enda orsaken till de höga oljepriserna", skriver presidenten och fortsätter:

"Så enkelt för dem att göra, med så liten risk. FEGISAR, och vi kommer inte att glömma detta!"

Det verbala angreppet kommer trots att flera länder – däribland Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna – dagen före signalerat att de är beredda att bidra till att säkra sjöfarten.

"Vi uttrycker vår beredskap att bidra till lämpliga insatser för att säkerställa säker passage genom sundet", skriver ländernas ledare i ett gemensamt brev.

Brevet preciserar dock inte i vilken form länderna är beredda att bidra, skriver The Hill.

Natos generalsekreterare Mark Rutte uppger samtidigt att han är "säker" på att en lösning kommer att nås.

– Jag är säker på att allierade som alltid kommer att göra allt till stöd för vårt gemensamma intresse, som vi alltid gör – så vi kommer att hitta en väg framåt, säger han.