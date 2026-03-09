Turkiet: Två iranska robotar nedskjutna

Händelsen inträffade i landets södra delar. Enligt turkiska myndigheter föll delar av roboten ned i provinsen Gaziantep i sydöstra Turkiet. Inga personer ska ha skadats.

Det är den andra iranska roboten på kort tid som enligt Ankara har nått turkiskt luftrum. Turkiet hade redan under helgen varnat Teheran för nya incidenter.

I ett uttalande efter nedskjutningen skriver Turkiets försvarsdepartement:

"Vi betonar återigen att alla nödvändiga åtgärder kommer att vidtas beslutsamt och utan tvekan mot varje hot som riktas mot vårt lands territorium och luftrum."

Departementet framhåller samtidigt att Turkiet förväntar sig att dess varningar tas på allvar, rapporterar Reuters.

"Vi upprepar också att det ligger i allas intresse att hörsamma Turkiets varningar i denna fråga."

Det är oklart vart roboten var på väg innan den sköts ned. Nedskjutningen genomfördes av Nato-luftförsvaret i östra Medelhavet.

USA har militär personal vid flygbasen Incirlik i södra Turkiet, och Nato driver även en radarbas i provinsen Malatya i nordöstra delen av landet.

Trots incidenterna har Ankara ännu inte begärt konsultationer enligt Natos artikel 4, som kan aktiveras när ett medlemsland anser sig hotat. En sådan process kan i förlängningen leda till att alliansens artikel 5 om gemensamt försvar aktualiseras.

Iran har inte kommenterat uppgifterna men har tidigare sagt att landet inte befinner sig i krig med andra stater i regionen och inte uttryckligen riktar attacker mot Turkiet.