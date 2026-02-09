© TV4
 

TV4 fälls för att ha kallat demonstration högerextrem

Publicerad 9 februari 2026 kl 09.23

Media. TV4 fälls av Granskningsnämnden efter sin rapportering om en jättelik invandringskritisk demonstration i London i september 2025. Enligt nämnden bröt inslagen mot kravet på saklighet genom att beskriva demonstrationen och deltagarna som ”högerextrema”. Däremot fick TV4 kalla Charlie Kirk "högerextrem".

Beslutet gäller inslag i TV4 Nyheterna och Nyhetsmorgon den 13–15 september.

Programledare och korrespondenter uppgav bland annat att det rörde sig om ”högerextrema protester” och att demonstrationen var arrangerad av ”extremhögern”, med uppgifter om mellan 110.000 och 150.000 deltagare.

TV4 anförde i sitt yttrande att demonstrationen, kallad Unite the kingdom, organiserades av kända "högerextrema" aktörer och att flera "högerextrema" grupper deltog. Kanalen pekade också på att internationella medier beskrivit protesterna på liknande sätt.

Granskningsnämnden gör dock en annan bedömning. Den slår fast att TV4 inte visat tillräcklig grund för de generella påståendena i inslagen att demonstrationen som sådan var ”högerextrem” och att demonstranterna var ”högerextrema”.

Samtidigt får TV4 rätt i en annan del. Benämningen av den amerikanske aktivisten Charlie Kirk som högerextrem anses inte ha gjort inslagen missvisande.

"Mot bakgrund av vad TV4 redovisat i sitt yttrande anser granskningsnämnden att benämningen av Charlie Kirk som 'högerextrem' inte medförde att inslagen blev missvisande", skriver nämnden.

Som en följd av fällningen ska TV4 på lämpligt sätt offentliggöra Granskningsnämndens beslut.

