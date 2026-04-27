TV4 fälls – bildsatte nyhet om bidragsfamiljer så här

TV4 fälls av Mediernas Etiknämnd efter ett inslag om regeringens förslag om bidragstak.

I inslaget användes en bild på en afrikansk kvinna och två barn som ses bakifrån.

Fotot visades i TV4:s publiceringar på sociala medier för att marknadsföra ett inslaget, som handlade om hur stora barnfamiljer med försörjningsstöd riskerar att få minskade bidrag.

Familjen på bilden ska inte ha någon koppling till inslaget och uppger att de kände sig utpekade. De anmälde själva TV4 efter att ha blivit kontaktade av personer som kände igen dem på fotot.

Även barnens skola ska ha hört av sig med frågor efter publiceringen, enligt anmälan.

Mannen i familjen uppger att de inte lever på bidrag och att han arbetar heltid.

TV4 försvarar sig med att bilden var en genrebild från en bildtjänst och att personerna inte gick att identifiera. Samtidigt framhåller kanalen att det var olyckligt om familjen upplevde situationen som problematisk.

Bilden togs bort i efterhand.

Medieombudsmannen konstaterar att publiceringen skedde i ett känsligt sammanhang, där bidrag kopplas till samhällsproblem.

"När medier använder genrebilder för att illustrera känsliga ämnen krävs försiktighet vad gäller utpekande så att det inte kan uppfattas som att personerna på bilden direkt kan kopplas till det ämne som berörs", skriver MO och fortsätter:

"I det aktuella fallet har kontexten varit klart negativ. Det handlar om personer som får försörjningsstöd, vilket kopplas till en ansvarslös migrationspolitik som gjort att människor hamnat i utanförskap. Det framgår också att 'ansträngning måste löna sig'. Att förekomma på bild i ett sådant sammanhang kan vara känsligt och integritetskränkande, inte minst om uppgifterna är felaktiga."

Trots att endast en begränsad krets kunnat identifiera familjen anses publiceringen vara av sådan art att den inte kan godtas.

Mediernas Etiknämnd delar bedömningen och klandrar TV4 för brott mot god publicistisk sed.