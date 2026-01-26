© FT BILD/TV4
Jens B. Nordström.

TV4-profilen Jens B Nordström fortsätter blåneka till sexköp i rätten

Publicerad 26 januari 2026 kl 13.02

Inrikes. Rättegången mot TV4-profilen Jens B Nordström, som åtalats för sexköp, inleddes på måndagen. Den åtalade fortsätter att neka till brott och hävdar att mötet skedde i ett journalistiskt sammanhang. Nu uppger han bland annat att han ville försäkra sig om att kvinnan inte var naken när han träffade henne.

Under måndagsförmiddagen inleddes rättegången Jens B Nordström, reporter på TV4, som står åtalad för köp av sexuell tjänst.

Det har tidigare uppmärksammats att Nordström förnekar brott och hävdar att kontakten gällde ett journalistiskt uppdrag.

”Liten knubbig svensk man. Knullade länge”, noterade den prostituerade kvinnan själv i sin logg efter mötet med TV4-profilen.

Förhandlingen hölls inför ett stort pressuppbåd och åklagaren lade fram bevisning i form av kontantuttag, chattkonversationer och uppgifter från en beslagtagen mobiltelefon.

Åklagaren pekade bland annat på att TV4-profilen tagit ut 2.000 kronor kort före mötet med kvinnan. Nordström medger uttaget men förnekar att pengarna var avsedda för sexköp.

– Jag tar ut pengar, det finns två skäl till det. Jag vet inte vilken situation jag ska in i, det kan stå en hallick och hota mig om jag inte betalar och det finns en möjlighet att det kan finnas bildmaterial som kan vara intressant att köpa loss, säger TV4-profilen enligt TV4 Nyheterna.

Enligt åklagaren uppdagades misstankarna i samband med en större koppleriutredning där en telefon togs i beslag.

I kvinnans telefon fanns TV4-profilen sparad under ett namn som enligt åklagarsidan talar för sexköp. Jens B Nordström hävdar att mötet i stället skedde utomhus och i tjänsten. Han säger att han aldrig gick in i någon bostad.

Nordström uppger även att han bett kvinnan vara påklädd under mötet, något han menar var nödvändigt för att inte bryta mot yrkesregler.

– Jag minns att personer har skrivit recensioner kopplat till annonsen, där det står att hon har för vana att ta emot naken. Jag tänker att det är ett problem, jag får ej gå in i lägenheten så jag måste se till att hon kan komma ut, säger TV4-profilen.

Rättegången fortsätter under dagen. Kvinnan ska höras i rätten och därefter väntas fler vittnen, bland annat personer med koppling till TV4.

