Två döda i Uppsalas konserthus

Enligt polisen rör det som en person som fallit från hög höjd inomhus och landat på andra personer nedanför.

Larmet till polisen kom vid sjutiden ikväll.

Det var uppskattningsvis var 1.000 personer i lokalen när det hände.

Klockan 19.30 skull föreställningen "Thank you for the music", en hyllningskonsert till Björn och Benny, ha börjat på Uppsala konserthus. Den har ställts in.

"Tyvärr måste vi meddela att det har hänt en fruktansvärd händelse på konserthuset UKK i Uppsala, det vi vet är att någon hoppat/fallit högt upp i arenan och träffat andra människor i fallet. Polisen har utrymt arenan. Just nu vet vi inte så mycket mer, alla befinner sig i chock och vi ber om att få återkomma med mer info när vi vet mer", skriver konsertarrangören MT Live AB på Facebook