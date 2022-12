Twitter erkänner valpåverkansoperation

Det var strax före presidentvalet i USA år 2020 som New York Post publicerade de spektakulära avslöjandena från en bärbar dator som tillhört Joe Bidens son Hunter.

Den korruption som materialet i datorn pekade på, och som involverade Joe Biden själv, slog ned som en bomb. Men de stora mediabolagen i USA valde att mörklägga nyheten och hävda att det rörde sig om "rysk desinformation". Samtidigt stoppades artikelns spridning av it-jättarna.

Mörkläggningen kan enligt en undersökning ha varit det som kostade Donald Trump segern i valet.

Den plattform som gick allra längst i censuren var Twitter, som inte ens tillät sina användare att skicka länken till New York Post till varandra i privata meddelanden. Det är en censurmetod som företaget tidigare bara använt mot barnporr.

Twitters nya ägare Elon Musk har lovat att låta allmänheten ta del av det censurarbete som pågick medan företaget var vänsterstyrt. Journalisten Matt Taibbi har nu fått gå igenom interna mejl och dokument från företagets historia.

Han visar nu att Twitter inför valet hade direkt kontakt med det demokratiska partiet, som skickade in länkar till inlägg till Twitter som skulle raderas. Republikanerna hade också en sådan kanal, men enligt Taibbi påverkades valarbetet starkt av att Twitters medarbetare under den tiden till mycket övervägande del sympatiserade med Demokraterna. I mellanårsvalet nu i år gick 99,7 procent av de politiska donationer som kom från Twitteranställda till demokratiska kandidater.

När det gäller Hunter Biden-avslöjandet visar Matt Taibbi hur de ansvariga på Twitter resonerade i samband med beslutet att censurera nyheten. Det visar sig att man tidigt bestämde sig för att hävda att artikeln byggde på "hackat material" och att den därför inte fick spridas.

"Beslutet fattades på de högsta nivåerna i företaget, men utan vd:n Jack Dorseys vetskap", skriver Matt Taibbi. Nyckelrollen spelades istället av policychefen Vijaya Gadde.

"Hacking var ursäkten, men inom några timmar insåg nästan alla att det inte skulle hålla. Men ingen hade modet att ändra beslutet", skriver en tidigare Twitteranställd enligt Taibbi.

Enligt Elon Musk kommer den andra delen av granskningen av Twitters censur att släppas under söndagen,

