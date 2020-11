Medias mörkläggning och censur tros ha gett Biden segern

New York Posts avslöjanden kring Hunter Bidens laptop briserade som en bomb veckor före presidentvalet. Av mejl som påträffats i en dator som politikersonen hade lämnat in till lagning framkom hur Joe Biden under sin tid som vicepresident varit djupt involverad i sonens korrupta affärer i länder som Ukraina och Kina.

Men de sociala mediebolagen valde omedelbart att censurera avslöjandet och stoppa dess spridning. Samtidigt undvek de stora traditionella mediehusen att rapportera om skandalen. Istället avfärdade man konsekvent de uppenbart sanna uppgifterna som "rysk desinformation".

En ny mätning från The Polling Company visar nu att nästan hälften av de Biden-väljare som bor i de viktiga vågmästarstaterna (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania och Wisconsin) inte kände till skandalen.

Av dem som nu fick information om avslöjandet var det många som uppgav att de inte skulle ha röstat på Joe Biden ifall de hade känt till uppgifterna på valdagen. Om samtliga Biden-väljare hade haft insyn i skandalen skulle 9,4 procent av dem inte ha röstat på vänsterkandidaten, enligt mätningen. Det skulle då ha inneburit att Trump hade vunnit i samtliga vågmästardelstater och tagit hem en förkrossande seger i presidentvalet.

Samma väljare fick också information om flera andra skandaler kring Joe Biden som medierna har mörkat. Totalt uppgav 17 procent att de inte skulle ha röstat på Joe Biden om de hade känt till en eller flera av skandalerna, skriver Media Research Center.