DJV:s federala direktion.

Tyska journalistförbundet: BBC får inte be om ursäkt till "autokraten" Trump

Publicerad 14 november 2025 kl 09.58

Media. Det tyska journalistförbundet DJV uppmanar BBC att stå emot Donald Trumps hot om en miljardstämning efter en manipulerad videoklippning. Enligt förbundet är det "autokratbeteende" när Trump kräver en ursäkt från den brittiska public service-jätten för att inte gå vidare med stämningen. BBC väljer dock att be om ursäkt.

DJV:s ordförande Mika Beuster säger i ett uttalande att BBC redan har erkänt sitt misstag och tagit konsekvenserna, rapporterar Tagesschau.

– Om fel begås i rapporteringen ska de rättas till. BBC har gjort det och två ansvariga chefer har avgått. Där borde saken vara utagerad, enligt Beuster.

Han menar att kraven motsvarar en total kapitulation och att Trump kräver "total underkastelse i autokratisk stil".

BBC hörsammade dock inte uppmaningen från Berlin utan valde sent på torsdagskvällen att publicera en rättelse officiellt be om ursäkt till Trump.

Bakgrunden är BBC:s dokumentär om Donald Trump som sändes en vecka före USA-valet 2024. I ett av inslagen klipptes delar av Trumps tal den 6 januari 2021 ihop på ett sätt att det såg ut som om Trump direkt uppmanade sina anhängare att storma kongressen.

Efter hård kritik avgick tidigare i veckan både BBC:s generaldirektör Tim Davie och nyhetschefen Deborah Turness. BBC:s styrelseordförande Samir Shah beskrev sändningen som en ”felbedömning” och bad öppet om ursäkt.

Trump nöjer sig inte med det utan hotade stämma BBC på en miljard dollar. Presidenten krävde en ”fullständig och rättvis rättelse” samt en formell ursäkt för vad han beskrev som falska och ärekränkande uppgifter.

DJV varnar för att BBC inte får låta sig skrämmas, eftersom ett medgivande riskerar att påverka andra redaktioners rapportering om Trump globalt.

