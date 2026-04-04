Tyska pojkar och män förbjuds utvandra utan tillstånd

Det nya regelverket innebär att pojkar och män i den ålder som omfattas måste ansöka om godkännande från Bundeswehr före avresa – även om de vill resa till ett annat EU-land.

Regeln gäller oavsett om syftet är studier, arbete eller längre resor. Lagändringen är en del av den så kallade moderniseringen av militärtjänsten.

Som en del av förändringarna måste alla unga män födda 2008 eller senare fylla i en obligatorisk enkät om sin vilja att tjänstgöra om de är tyska medborgare.

Kravet omfattar däremot inte kvinnor och invandrare.

Egentligen strider regelverket både mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och mot EU-fördraget, som ger EU-medborgare rätt till fri rörlighet inom EU.

Eftersom varken kvinnor eller invandrare drabbas av lagstiftningen är det dock tveksamt om det kommer att spela någon roll.