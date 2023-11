Tyst i media när tonåring slogs ihjäl av svart mobb

Händelsen har i princip bara uppmärksammats i lokal media, där det framgår att dådet begicks vid Rancho High School i Las Vegas den 1 november.

Gängmisshandeln av offret – 17-årige Jonathan Lewis Jr – filmades och spreds på sociala medier. I videon hörs gärningsmännen skratta medan attacken pågår.

Tonåringen fick hjärt- och lungräddning på plats av skolpersonal och kördes till sjukhuset, där han den 7 november avled av sina skador.

Enligt lokaltidningen Las Vegas Review-Journal har polisen ännu inte gripit en enda person för mordet, trots videon och alla vittnen till händelsen.

Det 17-åriga offrets far, Jonathan Lewis Sr, säger till tidningen det verkar som om hans son angreps av mobben när han försökte försvara en av sina vänner.

Fadern är noga med att inskärpa att han inte anser att mordet har något med ras att göra. Att fälla den typen av kommentarer är dock i praktiken obligatoriskt i USA för vita anhöriga till offer för icke-vitas våld.

På sociala medier är många dock av en annan åsikt, och pekar på hur dådet tycks ha tystats ned i de större medierna på grund av att offer och gärningsmän hade "fel" hudfärg. Man frågar sig hur det hade sett ut i media om rollerna varit ombytta och en svart tonåring blivit lynchad av en vit mobb.

"Förvänta er inte att höra om detta på CNN", konstaterar det populära X-kontot "End Wokeness".

A black kid was brutally beaten to death last week by a group of white teens.



Just kidding, Jonathan Lewis was a white kid and his killers were black.



Don't expect to see this on CNN.

A 17-year-old White male teenager was beaten to death by a dozen black “teens” in Vegas on November 1st. The young White boy was murdered because he tried to stop his friend from being mugged by this same group.



This happened twelve days ago, and it's just now leaking to the…