© President.gov.ua
Finlands president Alexander Stubb med sin ukrainske kollega Volodymyr Zelenskyj vid ett tidigare tillfälle.

Ukraina ber Finland om ursäkt för drönarna

Publicerad 30 mars 2026 kl 16.48

Utrikes. Ukraina har bett Finland om ursäkt efter att två drönare tagit sig in över gränsen. Händelsen inträffade i östra Finland och ledde till ett omfattande säkerhetspådrag. Samtidigt signalerar president Volodymyr Zelenskyj att attackerna mot rysk energi kan trappas ned.

Dela artikeln

Enligt Ukraina rörde det sig om en felflygning, och man pekar på tekniska störningar.

– Under inga omständigheter har några ukrainska drönare varit riktade mot Finland. Den mest sannolika orsaken är ryska elektroniska krigssystem som stört dem. Vi har redan bett den finländska sidan om ursäkt för händelsen, sade Georgij Tykhy, talesperson för Ukrainas utrikesministerium, enligt AFP.

De två drönarna föll ner i området kring Kouvola. En av dem har identifierats som ukrainsk, medan den andras ursprung ännu inte kunnat fastställas av finska myndigheter.

Ukrainas ambassad i Helsingfors uppger att man för dialog med Finland och delar information om händelsen.

Samtidigt skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på X att han haft kontakt med Finlands president Alexander Stubb.

"Alex och jag ser situationen på samma sätt. Vi delar all nödvändig information", skriver han.

Parallellt med drönarincidenten signalerar Zelenskyj en möjlig nedtrappning i kriget. Enligt honom har Ukraina fått signaler från allierade om att minska attackerna mot den ryska oljesektorn.

Han uppger nu att Ukraina är berett att upphöra med sina attacker mot den ryska oljesektorn om Ryssland slutar angripa Ukrainas energiinfrastruktur.

Enligt Zelenskyj är Ukraina också redo att gå med på en vapenvila över påsken.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.