Gammal SD-hatare går till SD – belönas med riksdagsplats direkt

Bara månader före valet byter den värmländska riksdagsledamoten Marléne Lund Kopparklint parti.

Efter åratal i Moderaterna går hon tillsammans med kollegan Arin Karapet nu över till Sverigedemokraterna – och ser samtidigt ut att få en topplats på partiets riksdagslista.

– Jag kommer att stå på Sverigedemokraternas riksdagslista, och Jimmie Åkesson toppar ju alla listor runt om i landet, så jag kommer att stå på plats nummer tre, säger hon i en intervju med SVT.

De två avhopparna har lyckats rädda kvar sina lukrativa politikerjobb i riksdagen genom partibytet. Hade de inte bytt parti hade de åkt ut ur riksdagen i höst, då de petats av Moderaterna.

M-källor beskriver dem i media som "bänkvärmare".

Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterade avhoppet så här i ett sms till Aftonbladet.

"De blev utkonkurrerade, fick inte medlemmarnas förtroende att stå på en valbar plats och blev därmed av med jobbet. Nu söker de nytt jobb och vi önskar lycka till."

Marléne Lund Kopparklint har samtidigt försökt tona ned att det skulle handla om någon ideologisk omläggning. I en intervju med Riks understryker hon att hon inte ändrat sin politiska grundsyn.

– Sverigedemokraterna har bra plattformar. Jag byter inte värderingar, utan jag byter bara verktyg och går till ett parti som vill driva frågor framåt.

Beskedet väcker frågor om hur stark hennes lojalitet med SD egentligen är. Under sina år som moderat har hon gått till angrepp mot Sverigedemokraterna, nazistämplat partiet och jämfört det med det numera nedlagda Svenskarnas parti, skriver Samnytt.

Marléne Lund Kopparklint har också öppet hyllat Fredrik Reinfeldt. På sin blogg har hon bland annat skrivit rubriken "Tack Reinfeldt – du gjorde landet bättre" och i andra inlägg lyft fram den tidigare M-ledaren som sin största förebild.

På sina sociala medier har Marléne Lund Kopparklint även lagt uppe en rad bilder som visar hur hon mycket entusiastiskt deltar i prideparaden och hyllar HBTQ.

Hon röstade dessutom ja till den omstridda könsbyteslagen 2024. När frågan togs upp i samband med partibytet gav hon inget besked om att hon ändrat uppfattning i denna fråga.

Situationen problematiseras av Samnytt, som står SD nära.

"För många framstår detta som en ren räkmacka – att efter många år inom Moderaterna plötsligt påstå sig vara SD-sympatisör och omedelbart belönas med höga placeringar på listan. Frågan är hur detta överhuvudtaget är möjligt utan att ha varit aktiv inom partiet eller visat någon som helst lojalitet mot dess politik", skriver sajten.

Samnytt uppger sig ha sökt Marléne Lund Kopparklint, Sverigedemokraterna centralt samt partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, men utan att få svar.